Статистика коронавируса в Украине за 7 августа / 5 канал

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 453 больных коронавирусом. Итак, по состоянию на 7 августа в стране зарегистрировано 78 261 инфицированного COVD-19.