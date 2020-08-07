Очередной антирекорд: в Украине 1 453 новых больных COVID-19
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1 453 больных коронавирусом. Итак, по состоянию на 7 августа в стране зарегистрировано 78 261 инфицированного COVD-19.
О ситуации с коронавирусом в стране сообщает система мониторинга распространения COVID-19 аппарата СНБО Украины, пишет 24 канал.
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