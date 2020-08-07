Черговий антирекорд: в Україні 1 453 нових хворих на COVID-19
За минулу добу в Україні зафіксували 1 453 хворих на коронавірус. Отже, станом на 7 серпня в країні зареєстровано 78 261 інфікованого COVD-19.
Про ситуацію з коронавірусом в країні повідомляє система моніторингу поширення COVID-19 апарату РНБО України, пише 24 канал.
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Впродовж останньої доби в Україні зареєстрували 1 453 хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві (+186), а також у Львівській (+152), Харківській (+146) та Івано-Франківській (+131) областях.
Від початку пандемії у країни зафіксували 78 261 хворого на COVID-19. На жаль, 1 852 пацієнти померли. Натомість 43 055 інфікованих одужали.
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