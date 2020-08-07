Пандемія коронавірусу продовжує нарощувати темпи. У світі фіксують антирекорди, так у США рекордна кількість смертей внаслідок COVID-19, у Польщі недугу два дні поспіль виявляють у рекордної кількості людей. До слова, в Україні теж зафіксували черговий рекорд хворих – інфікувалися майже півтори тисячі людей. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 7 серпня

За минулу добу в Україні зафіксували 1 453 хворих на коронавірус. Станом на 7 серпня активних хворих на території України – 33 354.

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Впродовж останньої доби в Україні зареєстрували 1 453 хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків зараження виявили у Києві (+186), а також у Львівській (+152), Харківській (+146) та Івано-Франківській (+131) областях.

Від початку пандемії у країни зафіксували 78 261 хворого на COVID-19. На жаль, 1 852 пацієнти померли. Натомість 43 055 інфікованих одужали.

Коронавірус в областях України 7 серпня

Вінницька область – 2932 (+34);

Волинська область – 4162 (+54);

Дніпропетровська область – 1508 (+16);

Донецька область – 945 (+4);

Житомирська область – 2064 (+28);

Закарпатська область – 5615 (+76);

Запорізька область – 895 (+5);

Івано-Франківська область – 5426 (+131);

Кіровоградська область – 714 (+1);

м. Київ – 9178 (+186);

Київська область – 4058 (+78);

Львівська область – 10572 (+152);

Луганська область – 146 (+11);

Миколаївська область – 682 (+16);

Одеська область – 3904 (+156);

Полтавська область – 489 (+12);

Рівненська область – 6638 (+100);

Сумська область – 636 (+42);

Тернопільська область – 3212 (+35);

Харківська область – 4527 (+146);

Херсонська область – 255 (+13);

Хмельницька область – 1286 (+29);

Чернівецька область – 6477 (+94);

Черкаська область – 975 (+6);

Чернігівська область – 965 (+28).

Скільки українців померли від коронавірусу: список за областями

В Україні летальність захворювання на COVID-19 складає 2,4 відсотка. За даними ЦГЗ, найвищий показник зафіксували у Кіровоградській (5,1%), Черкаській (3,9%) та Закарпатській (3,8%) областях.

Львівська область – 294 (+11)

Чернівецька область – 222 (+2)

Закарпатська область – 216 (+4)

Івано-Франківська область – 150 (+2)

Київ – 142

Харківська область – 138 (+2)

Рівненська область – 103 (+2)

Волинська область – 90 (+1)

Київська область – 67

Одеська область – 65 (+3)

Вінницька область – 58 (+2)

Тернопільська область – 41 (+1)

Житомирська область – 40

Черкаська область – 37

Кіровоградська область – 37 (+1)

Дніпропетровська область – 31 (+1)

Хмельницька область – 25

Запорізька область – 21

Чернігівська область – 18

Полтавська область – 15

Миколаївська область – 15 (+1)

Донецька область – 13

Сумська область – 9 (+1)

Херсонська область – 3

Луганська область – 1

Коронавірус у Збройних силах України: від учора COVID-19 виявили у 29 військових. Наразі у Збройних силах України на коронавірус хворіють 287 людей. На ізоляції перебувають 554 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 126 осіб.

від учора COVID-19 виявили у 29 військових. Наразі у Збройних силах України на коронавірус хворіють 287 людей. На ізоляції перебувають 554 людини. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 126 осіб. COVID-19 серед українських медиків: за минулу добу коронавірусну інфекцію виявили у 98 медиків. Загалом, від початку епідемії в Україні COVID-19 діагностували у 9 078 медичних працівників. Натомість одужали з них 6 777 інфікованих. Відомо, що понад 60 медиків померло від ускладнень коронавірусної хвороби.

Головні новини про коронавірус в Україні

МОЗ оновило карантинні зони в Україні

До червоної зони станом на 7 серпня записали: Харків, Костопільський район Рівненської області, а також там залишився Кіцманський район Чернівецької області.

Звідти вибув Тернопіль, який тепер у зеленій зоні та Луцьк (помаранчева зона).

До помаранчевої зони також зарахували: Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Рівненський район, Луцький і Любашівський райони Волинської області, Городенківський район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області.

також зарахували: Івано-Франківськ, Львів, Чернівці, Рівненський район, Луцький і Любашівський райони Волинської області, Городенківський район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишлянський і Пустомитівський райони Львівської області. Жовта зона поповнилась Прилуками та Ніжином (обидва міста з Чернігівської області). При цьому звідти виключили Хмельницький, Вінницю і Новоград-Волинський.

поповнилась Прилуками та Ніжином (обидва міста з Чернігівської області). При цьому звідти виключили Хмельницький, Вінницю і Новоград-Волинський. До зеленої зони потрапила: уся інша територія України, зокрема і Київ.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ

У Києві зафіксували найбільшу кількість нових хворих: чому він у зеленій зоні

У Держпродспоживслужбі пояснили, що Київ дійсно лідирує за кількістю нових хворих на COVID-19, однак випадки, які реєструють – поодинокі. А тому, Київ може залишитись в зеленій зоні карантину. Річ у тім, що при розрахунку не враховували осередкові випадки, такі як в гуртожитках та інших установах.

До слова, за минулу добу COVID-19 підтвердили у 186 киян, це антирекорд по Україні.

До теми COVID-19 у Києві: кількість хворих щодня зростає

На підприємстві "Київхліб" спалах коронавірусу

Внаслідок цього пекарню закрили на карантин. Спершу симптоми хвороби з'явилися у трьох працівників пекарні, внаслідок чого вони звернулися до лікарні. Оскільки тести підтвердили в кожного з них COVID-19, обстежили та протестували весь колектив – 77 працівників. 37 людей виявилися інфікованими.

Новини про коронавірус у світі 7 серпня

Згідно з даними сайту Worldometers, 7 серпня кількість хворих на коронавірус у світі перевищила 19 мільйонів.Лише за останню добу недугу діагностували у понад 270 тисяч людей. Від початку пандемії у світі зареєстрували 19 293 179 інфікованих SARS-CoV-2. Водночас 12 385 531 пацієнт одужав.

На жаль, 718 326 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою.

Топ-5 країн за поширенням коронавірусу:

США – 5 032 805;

Бразилія – 2 917 562;

Індія – 2 033 847;

Росія – 877 135;

Південна Африка – 538 184.

Наскільки пришвидшилось поширення коронавірусу у світі? За останні 6 тижнів кількість виявлених випадків інфікування у світі подвоїлася. Перший мільйон хворих зареєстрували лише за три місяці після оголошення про спалах невідомої хвороби – 2 квітня. Але від цього моменту загальна кількість інфікованих почала зростати швидше, а кожен новий мільйон хворих щоразу фіксують все частіше.

У США антирекорд смертності від COVID-19 – 2 тисячі смертей за одну добу

Зареєстрували 2 тисячі смертей серед пацієнтів з коронавірусом. Це найвищий показник смертності за останні 3 місяці. За минулу добу на території США COVID-19 виявили у 58 тисяч людей.

До слова, США вже тривалий час перебуває на першому місці у світі по кількість хворих та жертв внаслідок COVID-19.

Тим часом Будинкам Лос-Анджелеса відключатимуть комунікації через "коронавірусні вечірки"

Коронавірус лютує у Польщі

У Польщі за останню добу виявили 809 нових випадків коронавірусу. Це найвищий показник в країні з початку пандемії. Крім того, за добу 6 серпня від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 13 осіб.

Станом на 7 серпня в Польщі COVID-19 діагностували у понад 49 тисяч осіб. Померли – більше ніж 1700 людей. Одужали майже 36 тисяч пацієнтів.

Зверніть увагу! Від 8 серпня набере чинності вимога, згідно з якою люди в східних і південних регіонах Польщі зобов'язані будуть носити маски і на вулиці.