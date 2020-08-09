По состоянию на 9 августа в Украине обнаружили 80 949 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Активными из них являются 35 080.

О распространении коронавирусной инфекции сообщает система мониторинга СНБО Украины, пишет 24 канал.

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Прирост идет на спад после нескольких дней антирекорда. Добавим, что вчера Минздрав сообщил о 1 489 инфицированных.

За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 18 человек, в общем – 1 897.

В то же время полностью выздоровело 35 080 пациентов, а через сутки – еще 317 человек.

Случаи коронавируса в областях Украины