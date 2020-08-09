В Украине подтвердили 1199 новых случаев COVID-19: актуальная статистика
По состоянию на 9 августа в Украине обнаружили 80 949 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Активными из них являются 35 080.
О распространении коронавирусной инфекции сообщает система мониторинга СНБО Украины, пишет 24 канал.
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Прирост идет на спад после нескольких дней антирекорда. Добавим, что вчера Минздрав сообщил о 1 489 инфицированных.
За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 18 человек, в общем – 1 897.
В то же время полностью выздоровело 35 080 пациентов, а через сутки – еще 317 человек.
Случаи коронавируса в областях Украины
- Винницкая область – 2974 (+19)
- Волынская область – 4282 (+56)
- Днепропетровская область – 1547 (+22)
- Донецкая область – 975 (+10)
- Житомирская область – 2131 (+30)
- Закарпатская область – 5765 (+68)
- Запорожская область – 937 (+18)
- Ивано-Франковская область – 5676 (+124)
- Кировоградская область – 721 (+3)
- г. Киев – 9498 (+120)
- Киевская область – 4176 (+48)
- Львовская область – 10851 (+125)
- Луганская область – 153 (+1)
- Николаевская область – 705 (+9)
- Одесская область – 4165 (+96)
- Полтавская область – 494 (+3)
- Ровненская область – 6840 (+93)
- Сумская область – 668 (+15)
- Тернопольская область – 3289 (+32)
- Харьковская область – 4784 (+123)
- Херсонская область – 267 (+8)
- Хмельницкая область – 1346 (+23)
- Черновицкая область – 6669 (+104)
- Черкасская область – 1022 (+26)
- Черниговская область – 1014 (+23)
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