В Україні можуть підвищити штрафи за продаж ліків без рецепта. Кабінет міністрів вже погодив проєкт закону про адміністративні правопорушення.

Про це йдеться на сайті парламенту. Кабмін зареєстрував у Верховній раді відповідний законопроєкт №3948.

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У цей спосіб влада має намір підвищити ефективність державного контролю та посилити відповідальність за відпуск неякісних лікарських засобів, що не відповідають вимогам держстандартів; продаж ліків без рецепта лікаря (у заборонених законодавством випадках); недотримання умов зберігання ліків.

Так, за продаж ліків в аптечних закладах без рецепта у заборонених законодавством випадках пропонують накладати штраф від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-8500 гривень). Для порівняння – на сьогодні за це передбачається від 6 до 25 таких мінімумів (102-425 гривень).

За повторне вчинення такого порушення протягом року штраф буде сягати від 500 до 700 таких мінімумів (8500-11 900 гривень).

Також зазначається, що ) посадовців, громадян, підприємців, які виконують роботи, надають послуги громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил, ймовірно, що будуть карати штрафами від 100 до 500 таких мінімумів (1700-8500 гривень).