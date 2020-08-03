В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта. Кабинет министров уже согласовал проект закона об административных правонарушениях.

Об этом говорится на сайте парламента. Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий законопроект №3948.

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Таким способом власти намерены повысить эффективность государственного контроля и усилить ответственность за отпуск некачественных лекарственных средств, не соответствующих требованиям госстандартов; продажу лекарств без рецепта врача (в запрещенных законодательством случаях); несоблюдение условий хранения лекарств.

Так, за продажу лекарств в аптечных учреждениях без рецепта в запрещенных законодательством случаях предлагают налагать штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-8500 гривен). Для сравнения – на сегодня за это предусматривается от 6 до 25 таких минимумов (102-425 гривен).

За повторное совершение такого нарушения в течение года штраф будет достигать от 500 до 700 таких минимумов (8500-11 900 гривен).

Также отмечается, что должностных лиц, граждан, предпринимателей, выполняющих работы, оказывающих услуги гражданам-потребителям, не отвечающих требованиям стандартов, норм и правил, вероятно, что будут наказывать штрафами от 100 до 500 таких минимумов (1700-8500 гривен).