Президент України Володимир Зеленський 12 жовтня підписав закон, який врегульовує дистанційну торгівлю ліками. Компанії, які мають ліцензію, зможуть здійснювати електронний роздрібний продаж медичних препаратів.

Що відомо про продаж ліків через інтернет

Закон встановлює перелік основних вимог до дистанційної торгівлі ліками для аптек. Зокрема у нього зазначені правила щодо зберігання та транспортування медичних препаратів. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Президента.

Цікаво Алергія на ліки: як виглядає, чому виникає та як уникнути

Продавець має право доставляти ліки споживачеві власною кур’єрською службою або залучати на договірних засадах кур’єрські служби доставки, операторів поштового зв’язку. Вони повинні дотримуватися умов зберігання медикаментів,

– мовиться в повідомленні.

Водночас відповідальність перед споживачем за збереження якості лікарського засобу та дотримання умов його зберігання несе компанія-продавець, яка здійснює електронну торгівлю.

"Ліки стануть доступнішими для громадян, оскільки навіть у віддалених районах буде можливо замовити медичні препарати до відділення пошти", – зазначили в Офісі Президента.

Закон про продаж медичних препаратів у мережі