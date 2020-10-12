Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября подписал закон, который регулирует дистанционную торговлю лекарствами. Компании, имеющие лицензию, смогут осуществлять электронную розничную продажу медицинских препаратов.

Что известно о продаже лекарств через интернет

Закон устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптек. В частности у него указаны правила по хранению и транспортировке медицинских препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

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Продавец вправе доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки, операторов почтовой связи. Они должны соблюдать условия хранения медикаментов,

– говорится в сообщении.

В то же время ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдение условий его хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную торговлю.

"Лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты", – отметили в Офисе Президента.

Закон о продаже медицинских препаратов в сети