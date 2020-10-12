В Украине можно будет продавать лекарства через интернет: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский 12 октября подписал закон, который регулирует дистанционную торговлю лекарствами. Компании, имеющие лицензию, смогут осуществлять электронную розничную продажу медицинских препаратов.
Что известно о продаже лекарств через интернет
Закон устанавливает перечень основных требований к дистанционной торговле лекарствами для аптек. В частности у него указаны правила по хранению и транспортировке медицинских препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.
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Продавец вправе доставлять лекарства потребителю собственной курьерской службой или привлекать на договорных началах курьерские службы доставки, операторов почтовой связи. Они должны соблюдать условия хранения медикаментов,
– говорится в сообщении.
В то же время ответственность перед потребителем за сохранение качества лекарственного средства и соблюдение условий его хранения несет компания-продавец, которая осуществляет электронную торговлю.
"Лекарства станут доступнее для граждан, поскольку даже в отдаленных районах будет возможно заказать медицинские препараты в отделение почты", – отметили в Офисе Президента.
Закон о продаже медицинских препаратов в сети
- 17 сентября Верховная Рада приняла законопроект № 3615-1 об осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами.
- За него проголосовали 258 депутатов.
- Закон регулирует случаи самолечения украинцев и ограничит незаконное вмешательство в процесс доставки лекарств.
- В Украине четко сформулируют требования к владельцу регистрационного удостоверения. Ведь раньше не было конкретно определено, кто может быть владельцем регистрационного удостоверения на медицинский препарат.