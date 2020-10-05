Аллергия на лекарства – это нестандартная реакция иммунной системы на медикаменты. Любое лекарство может вызвать аллергию. Это зависит не от токсичности препарата, а от индивидуальной чувствительности организма к веществам.

Как выглядит аллергия на лекарства

Типичные признаки не отличаются от любой другой аллергии. Это высыпания, крапивница, зуд и отек. Может появиться одышка, зуд в носу и жжение в глазах. Симптомы аллергии могут возникнуть через несколько часов, дней или даже недель после начала приема лекарств, пишет 24 канал.

Также на тему: Маленький жук может спасти миллионы людей от аллергии

Самая опасная аллергическая реакция – анафилаксия. Это редкое состояние, которое может развиться мгновенно или через несколько часов после попадания лекарства внутрь. Симптомы похожи на обычную аллергию, но развиваются стремительно и сопровождаются опасными состояниями: отеком легких, падением давления, тахикардией и болью в животе.

Аллергия на лекарства – симптомы покраснение кожи, зуд

крапивница и другие виды кожных реакций

аллергический ринит

одышка

покраснение глаз и слезотечение

Почему возникает аллергия на лекарства

Иногда иммунная система воспринимает химический состав лекарства как нечто вредное. Например, как инфекцию. Тогда в крови появляются антитела – специальные белки, которые определяют патоген. В ответ мы чувствуем реакцию, которую называем аллергией.

Антитела могут появиться при первом контакте с лекарствами, но признаки непереносимости часто возникают только при повторном принятии. Например, мы могли принимать антибиотики в составе мяса, а аллергию почувствовали сразу же после прописанных таблеток.

Другой вариант развития аллергии, когда лекарства непосредственно влияют на Т-лимфоциты. Эти иммунные клетки выбрасывают в кровь химические вещества, которые запускают аллергию при первом контакте с лекарствами.

На какие лекарства чаще всего возникает аллергия

Некоторые лекарства вызывают непереносимость чаще других.

Это антибиотики, например, пенициллины;

Обезболивающие (ибупрофен, аспирин);

Лекарства против аутоиммунных заболеваний, например, от ревматоидного артрита;

Химиетерапия при лечении онкологии.

У кого возникает аллергия

Аллергия может возникнуть у кого угодно, но риск увеличивается, если:

есть аллергия на пищевые продукты или поллиноз;

в семье были случаи лекарственных аллергий;

прописаны высокие дозы лекарства, многократный или длительный прием;

некоторые заболевания обычно провоцируют аллергию на лекарства, например, ВИЧ или вирус Эпштейна-Барра.

Как избежать аллергии на лекарства

К сожалению, предсказать ответ на лекарство до контакта с веществом, невозможно. Чтобы минимизировать риски, врачи могут начинать с небольших доз препарата или попросить вас после инъекции остаться на пол часа неподалеку.

Для безопасности лечения вы можете придерживаться нескольких правил: