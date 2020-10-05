Аллергия на лекарства: как выглядит, почему возникает и как избежать
Аллергия на лекарства – это нестандартная реакция иммунной системы на медикаменты. Любое лекарство может вызвать аллергию. Это зависит не от токсичности препарата, а от индивидуальной чувствительности организма к веществам.
Как выглядит аллергия на лекарства
Типичные признаки не отличаются от любой другой аллергии. Это высыпания, крапивница, зуд и отек. Может появиться одышка, зуд в носу и жжение в глазах. Симптомы аллергии могут возникнуть через несколько часов, дней или даже недель после начала приема лекарств, пишет 24 канал.
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Самая опасная аллергическая реакция – анафилаксия. Это редкое состояние, которое может развиться мгновенно или через несколько часов после попадания лекарства внутрь. Симптомы похожи на обычную аллергию, но развиваются стремительно и сопровождаются опасными состояниями: отеком легких, падением давления, тахикардией и болью в животе.
- покраснение кожи, зуд
- крапивница и другие виды кожных реакций
- аллергический ринит
- одышка
- покраснение глаз и слезотечение
Почему возникает аллергия на лекарства
Иногда иммунная система воспринимает химический состав лекарства как нечто вредное. Например, как инфекцию. Тогда в крови появляются антитела – специальные белки, которые определяют патоген. В ответ мы чувствуем реакцию, которую называем аллергией.
Антитела могут появиться при первом контакте с лекарствами, но признаки непереносимости часто возникают только при повторном принятии. Например, мы могли принимать антибиотики в составе мяса, а аллергию почувствовали сразу же после прописанных таблеток.
Другой вариант развития аллергии, когда лекарства непосредственно влияют на Т-лимфоциты. Эти иммунные клетки выбрасывают в кровь химические вещества, которые запускают аллергию при первом контакте с лекарствами.
На какие лекарства чаще всего возникает аллергия
Некоторые лекарства вызывают непереносимость чаще других.
- Это антибиотики, например, пенициллины;
- Обезболивающие (ибупрофен, аспирин);
- Лекарства против аутоиммунных заболеваний, например, от ревматоидного артрита;
- Химиетерапия при лечении онкологии.
У кого возникает аллергия
Аллергия может возникнуть у кого угодно, но риск увеличивается, если:
- есть аллергия на пищевые продукты или поллиноз;
- в семье были случаи лекарственных аллергий;
- прописаны высокие дозы лекарства, многократный или длительный прием;
- некоторые заболевания обычно провоцируют аллергию на лекарства, например, ВИЧ или вирус Эпштейна-Барра.
Как избежать аллергии на лекарства
К сожалению, предсказать ответ на лекарство до контакта с веществом, невозможно. Чтобы минимизировать риски, врачи могут начинать с небольших доз препарата или попросить вас после инъекции остаться на пол часа неподалеку.
Для безопасности лечения вы можете придерживаться нескольких правил:
- Сообщайте врачам об известных аллергиях, даже если вам предлагают какие-то другие лекарства.
- Принимайте таблетки только по рекомендации врача и соблюдайте дозировку.
- Если возникли неприятные симптомы, не занимайтесь самолечением, а обратитесь за медицинской помощью.