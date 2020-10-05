Алергія на ліки – це нестандартна реакція імунної системи на медикаменти. Будь-які ліки можуть викликати алергію. Це залежить не від токсичності препарату, а від індивідуальної чутливості організму до речовин.

Як виглядає алергія на ліки

Типові ознаки не відрізняються від будь-якої іншої алергії. Це висипання, кропив'янка, свербіж і набряк. Може з'явитися задишка, свербіж в носі та печіння в очах. Симптоми алергії можуть виникнути через кілька годин, днів або навіть тижнів після початку приймання ліків, пише 24 канал.

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Найнебезпечніша алергічна реакція – анафілаксія. Це рідкісний стан, який може розвинутися миттєво або через кілька годин після попадання ліків всередину. Симптоми схожі на звичайну алергію, але розвиваються стрімко і супроводжуються небезпечними станами: набряком легенів, падінням тиску, тахікардією та болем у животі.

Алергія на ліки – симптоми почервоніння шкіри, свербіж

кропив'янка та інші види шкірних реакцій

алергічний риніт

задишка

почервоніння очей і сльозотеча

Чому виникає алергія на ліки

Іноді імунна система сприймає хімічний склад ліків як щось шкідливе. Наприклад, як інфекцію. Тоді в крові з'являються антитіла – спеціальні білки, які визначають патоген. У відповідь ми відчуваємо реакцію, яку називаємо алергією.

Антитіла можуть з'явитися при першому контакті з ліками, але ознаки непереносності часто виникають тільки при повторному прийнятті. Наприклад, ми могли приймати антибіотики в складі м'яса, а алергію відчули відразу ж після прописаних таблеток.

Інший варіант розвитку алергії, коли ліки безпосередньо впливають на Т-лімфоцити. Ці імунні клітини викидають в кров хімічні речовини, які запускають алергію при першому контакті з ліками.

На які ліки найчастіше виникає алергія

Деякі ліки викликають непереносність частіше за інші.

Це антибіотики, наприклад, пеніциліни;

Знеболювальні (ібупрофен, аспірин);

Ліки проти аутоімунних захворювань, наприклад, від ревматоїдного артриту;

Хімієтерапія при лікуванні онкології.

В кого виникає алергія

Алергія може виникнути у кого завгодно, але ризик збільшується, якщо:

є алергія на харчові продукти або поліноз;

в родині були випадки лікарських алергій;

прописані високі дози ліків, багаторазовий або тривалий прийом;

деякі захворювання зазвичай провокують алергію на ліки, наприклад, ВІЛ або вірус Епштейна-Барра.

Як уникнути алергії на ліки

На жаль, передбачити відповідь на ліки до контакту з речовиною, неможливо. Щоб мінімізувати ризики, лікарі можуть починати з невеликих доз препарату або попросити вас після ін'єкції залишитися на пів години неподалік.

Для безпеки лікування ви можете дотримуватися кількох правил: