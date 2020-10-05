Алергія на ліки: як виглядає, чому виникає та як уникнути
Алергія на ліки – це нестандартна реакція імунної системи на медикаменти. Будь-які ліки можуть викликати алергію. Це залежить не від токсичності препарату, а від індивідуальної чутливості організму до речовин.
Як виглядає алергія на ліки
Типові ознаки не відрізняються від будь-якої іншої алергії. Це висипання, кропив'янка, свербіж і набряк. Може з'явитися задишка, свербіж в носі та печіння в очах. Симптоми алергії можуть виникнути через кілька годин, днів або навіть тижнів після початку приймання ліків, пише 24 канал.
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Найнебезпечніша алергічна реакція – анафілаксія. Це рідкісний стан, який може розвинутися миттєво або через кілька годин після попадання ліків всередину. Симптоми схожі на звичайну алергію, але розвиваються стрімко і супроводжуються небезпечними станами: набряком легенів, падінням тиску, тахікардією та болем у животі.
- почервоніння шкіри, свербіж
- кропив'янка та інші види шкірних реакцій
- алергічний риніт
- задишка
- почервоніння очей і сльозотеча
Чому виникає алергія на ліки
Іноді імунна система сприймає хімічний склад ліків як щось шкідливе. Наприклад, як інфекцію. Тоді в крові з'являються антитіла – спеціальні білки, які визначають патоген. У відповідь ми відчуваємо реакцію, яку називаємо алергією.
Антитіла можуть з'явитися при першому контакті з ліками, але ознаки непереносності часто виникають тільки при повторному прийнятті. Наприклад, ми могли приймати антибіотики в складі м'яса, а алергію відчули відразу ж після прописаних таблеток.
Інший варіант розвитку алергії, коли ліки безпосередньо впливають на Т-лімфоцити. Ці імунні клітини викидають в кров хімічні речовини, які запускають алергію при першому контакті з ліками.
На які ліки найчастіше виникає алергія
Деякі ліки викликають непереносність частіше за інші.
- Це антибіотики, наприклад, пеніциліни;
- Знеболювальні (ібупрофен, аспірин);
- Ліки проти аутоімунних захворювань, наприклад, від ревматоїдного артриту;
- Хімієтерапія при лікуванні онкології.
В кого виникає алергія
Алергія може виникнути у кого завгодно, але ризик збільшується, якщо:
- є алергія на харчові продукти або поліноз;
- в родині були випадки лікарських алергій;
- прописані високі дози ліків, багаторазовий або тривалий прийом;
- деякі захворювання зазвичай провокують алергію на ліки, наприклад, ВІЛ або вірус Епштейна-Барра.
Як уникнути алергії на ліки
На жаль, передбачити відповідь на ліки до контакту з речовиною, неможливо. Щоб мінімізувати ризики, лікарі можуть починати з невеликих доз препарату або попросити вас після ін'єкції залишитися на пів години неподалік.
Для безпеки лікування ви можете дотримуватися кількох правил:
- Повідомляйте лікарям про відомі алергії, навіть якщо вам пропонують якісь інші ліки.
- Приймайте таблетки тільки за рекомендацією лікаря і дотримуйтесь дозування.
- Якщо виникли неприємні симптоми, не займайтеся самолікуванням, а зверніться за медичною допомогою.