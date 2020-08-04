Жук Ophraella communa може полегшити страждання жителів Європи від алергії на пилок. Він з'їдає пилок амброзії, яка є найбільшою проблемою для алергіків.

Вчені припускають, що завдяки йому кількість пилку амброзії в повітрі може істотно скорочуватися. Про це вони розповіли в дослідженні, опублікованому в Nature Communications.

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Спочатку жук Ophraella communa, жив тільки в Північній Америці, був вперше виявлений в Європі у 2013 році: у Швейцарії, потім в Італії.

Амброзія – що це? Поширений бур'ян, який потрапив в Європу в 19 столітті. Він швидко поширився на континенті оскільки практично не мав природних ворогів.

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Ophraella communa, який прибув з батьківщини амброзії, змінив ситуацію – він любить об'їдати листя цієї рослини.

Вчені використовували дані Європейської програми моніторингу пилку з 2004 по 2012 рік і вирахували кількість людей, які стали чутливими до амброзії в Європі. Згідно з цими даними, їх кількість до прибуття Ophraella communa на континент було 13,5 мільйона. Алергія на пилок амброзії коштує державам приблизно в 7,4 мільярда євро на рік.

Після появи жука, який поїдає амброзію, кількість пилку цього бур'яну в повітрі Швейцарії і півночі Італії впало в середньому на 10% (на деяких територіях на 80%).

Вчені провели розрахунки, наскільки ефективним може такий біологічний контроль амброзії за допомогою жучка. Згідно з їхніми даними, використання Ophraella communa може зменшити кількість алергіків в Європі на 2,3 мільйона за п'ять років.