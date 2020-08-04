Жук Ophraella communa может облегчить страдания жителей Европы от аллергии на пыльцу. Он съедает пыльцу амброзии, которая является самой большой проблемой для аллергиков.

Ученые предполагают, что благодаря ему количество пыльцы амброзии в воздухе может существенно сокращаться. Об этом они рассказали в исследовании, опубликованном в Nature Communications.

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Сначала жук Ophraella communa, жил только в Северной Америке, был впервые обнаружен в Европе в 2013 году: в Швейцарии, затем в Италии.

Амброзия – что это? Распространенный сорняк, который попал в Европу в 19 веке. Он быстро распространился на континенте поскольку практически не имел естественных врагов.

Как насекомое может помочь побороть аллергию

Ophraella communa, который прибыл с родины амброзии, изменил ситуацию – он любит объедать листья этого растения.

Ученые использовали данные Европейской программы мониторинга пыльцы с 2004 по 2012 год и вычислили количество людей, которые стали чувствительными к амброзии в Европе. Согласно этим данным, их количество до прибытия Ophraella communa на континент было 13,5 миллиона. Аллергия на пыльцу амброзии стоит государствам примерно в 7,4 миллиарда евро в год.

После появления жука, который поедает амброзию, количество пыльцы этого сорняка в воздухе Швейцарии и севере Италии упало в среднем на 10% (на некоторых территориях на 80%).

Ученые провели расчеты, насколько эффективным может такой биологический контроль амброзии с помощью жучка. Согласно их данным, использование Ophraella communa может уменьшить количество аллергиков в Европе на 2,3 миллиона за пять лет.