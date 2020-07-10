При аллергии вырабатывается вещество гистамин, воздействуя на рецепторы респираторной системы, глаз и кожи. Она вызывает характерные симптомы, а антигистаминные препараты блокируют выработку гистамина.

Мы подчеркиваем, что все назначения делает врач, а самолечение может быть опасным, пишет 24 канал.

Читайте также: Что нельзя есть аллергикам весной: перечень продуктов

Для детей с 6 месяцев – это капли или сироп, с 6 лет и для взрослых – таблетки.⠀

Существует 2 поколения препаратов и активные метаболиты.

Первое поколение

Представители: Диазолин, Супрастин, Димедрол, Тавегил.

Имеют много побочных реакций, даже при обычных дозах могут возникнуть:

сонливость; нарушение фазы сна; нарушение ритма сердца; головокружение.

А также вызывают привыкание, и в дальнейшем нужно увеличивать дозу, а это опасно побочными реакциями, описанными выше, принимаются 2-3 раза в день, что тоже не удобно.

Препараты 1 поколения не рекомендованы нынче для лечения аллергии.

Второе поколение

Представители: Лоратадин (Кларитин), Цетиризин (Зиртек), Азеластин (назальный спрей и капли для глаз).

Имеют меньше выраженных побочных реакций из-за избирательного действия только на гистаминовые рецепторы.

Не вызывают привыкания, удобный прием 1 раз в сутки, более быстрое наступление эффекта, нет снотворного эффекта.

Могут блокировать калиевые каналы сердечной мышцы, что ведет к удлинению интервала QT и нарушению ритма сердца

Риск возникновения данного побочного эффекта увеличивается при сочетании антигистаминных средств с некоторыми препаратами.

Активные метаболиты

Представляют собой активные метаболиты препаратов 2 поколения. Они не вызывают аритмию, не провоцируют развитие сонливости и не снижают концентрацию внимания.

Представители: Фексофенадин (Телфаст), Дезлоратадин (Эриус), Левоцетиризин (Ксизал).

Самые эффективные и безопасные препараты с минимальным количеством побочных действий, продолжительным действием, удобным приемом раз в сутки и отсутствием привыкания.

Эффективность

Зависит как от конкретного вида аллергии, так и от индивидуальных особенностей (в частности от активности ферментной системы Р450, которая определяется генетически), а также возраста, сопутствующих заболеваний, принимаемых препаратов.

Если вы видите эффект, но он недостаточен, можно попробовать препарат, который содержит другое действующее вещество.

Желательно вообще не употреблять алкоголь при лечении аллергии (совместный прием увеличивает риск побочных эффектов). Но если по каким-то причинам совместного приема не избежать, то безопаснее принять антигистаминные, которые не вызывают седацию (уменьшение возбудимости, успокаивающий эффект), и те, которые не взаимодействуют с алкоголем, например Биластин, Фексофенадин, Дезлоратадин.