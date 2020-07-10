Під час алергії виробляється речовина гістамін, впливаючи на рецептори респіраторної системи, очей та шкіри. Вона викликає характерні симптоми, а антигістамінні препарати блокують вироблення гістаміну.

Ми наголошуємо, що всі призначення робить лікар, а самолікування може бути небезпечним, пише 24 канал.

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Для дітей з 6 місяців – це краплі або сироп, з 6 років і для дорослих – таблетки.⠀

Існує 2 покоління препаратів і активні метаболіти.

Перше покоління

Представники: Діазолін, Супрастин, Димедрол, Тавегіл.

Мають багато побічних реакцій, навіть при звичайних дозах можуть виникнути:

сонливість; порушення фази сну; порушення ритму серця; запаморочення.

А також викликають звикання, і надалі потрібно збільшувати дозу, а це небезпечно побічними реакціями описаними вище, приймаються 2-3 рази на день, що теж не зручно.

Препарати 1 покоління не рекомендовані нині для лікування алергії.

Друге покоління

Представники: Лоратадин (Кларитин), Цетиризин (Зіртек), Азеластин (назальний спрей і краплі для очей).

Мають менше виражених побічних реакцій через вибіркову дію тільки на гістамінові рецептори.

Не викликають звикання, зручний прийом 1 раз на добу, більш швидке настання ефекту, немає снодійного ефекту.

Можуть блокувати калієві канали серцевого м'яза, що веде до подовження інтервалу QT та порушення ритму серця

Ризик виникнення цього побічного ефекту збільшується при поєднанні антигістамінних засобів з деякими препаратами.

Активні метаболіти

Це активні метаболіти препаратів з 2 покоління. Вони не викликають аритмію, не провокують розвиток сонливості і не знижують концентрацію уваги.

Представники: Фексофенадин (Телфаст), Дезлоратадин (Еріус), Левоцетиризин (Ксізал).

Найефективніші і безпечніші препарати, з мінімальною кількістю побічних дій, тривалою дією, зручним прийомом раз на добу і відсутність звикання.

Ефективність

Залежить як від конкретного виду алергії, так і від індивідуальних особливостей (зокрема від активності ферментної системи P450, яка визначається генетично, а також віку, супутніх захворювань, прийнятих препаратів.

Якщо ви бачите ефект, але він недостатній, можна спробувати препарат, що містить іншу діючу речовину.

Бажано взагалі не вживати алкоголь при лікуванні алергії (спільний прийом збільшує ризик побічних ефектів). Але якщо, з якихось причин спільного прийому не уникнути, то безпечніше прийняти антигістамінні, які не викликають седації (зменшення збудливості, заспокійливий ефект), та ті, які не взаємодіють з алкоголем, наприклад Біластін, Фексофенадин, Дезлоратадин.