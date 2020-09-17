В Украине усилят контроль за торговлей лекарственных средств. Народные депутаты приняли в целом законопроект, целью которого является урегулирование правоотношений в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3615-1. "За" проголосовали 258 депутатов, пишет 24 канал.

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Закон обезопасит украинцев от рисков:

несоблюдения условий хранения и перевозки лекарственных средств;

попадания к пациентам некачественных или фальсифицированных средств;

увеличения процента случаев самолечения и, как следствие, негативного влияния на здоровье;

неконтролируемого и незаконного вмешательства людей и сервисов в процесс доставки лекарств, которые не имеют права ее осуществлять.

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Закон также должен урегулировать случаи самолечения украинцев, обеспечить фармацевтическую опеку потребителей и ограничить незаконное вмешательство сервисов и посторонних людей в процесс доставки лекарств.

Михаил Радуцкий "Ни одно государство не имеет технической возможности контролировать качество всех партий препаратов, поступающих в страну. Поэтому в ЕС полная ответственность за характеристики лекарственного средства в течение его "жизненного цикла" возлагается на владельца торговой лицензии (в Украине – регистрационное удостоверение".

Следовательно, именно регистрационное удостоверение отвечает за безопасность, эффективность и качество лекарственного средства. Владелец торговой лицензии осуществляет фармаконадзор и обязанности, связанные с выполнением требований надлежащей производственной практики (GMP), а также отвечает за достоверность информации, содержащейся в представленных материалах регистрационного досье.

Важно: по аналогии с законодательством стран ЕС, отныне в Украине будут четко сформулированы требования к владельцу регистрационного удостоверения.

Ранее в украинском законодательстве не было определено, кто может быть владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство, каковы его обязанности, и какую ответственность он несет в случае нарушения закона.

Усложнят ли новые требования импорт препаратов в Украину

По словам Радуцкого нет. Он добавил, что усиливая контроль, государство уменьшает долю некачественных препаратов, которые мешают попаданию на рынок качественной продукции.