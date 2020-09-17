В Украине усилили контроль за торговлей лекарствами и разрешили продажу онлайн
В Украине усилят контроль за торговлей лекарственных средств. Народные депутаты приняли в целом законопроект, целью которого является урегулирование правоотношений в сфере дистанционной торговли лекарственными средствами.
Верховная Рада приняла соответствующий законопроект №3615-1. "За" проголосовали 258 депутатов, пишет 24 канал.
Читайте также Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Закон обезопасит украинцев от рисков:
- несоблюдения условий хранения и перевозки лекарственных средств;
- попадания к пациентам некачественных или фальсифицированных средств;
- увеличения процента случаев самолечения и, как следствие, негативного влияния на здоровье;
- неконтролируемого и незаконного вмешательства людей и сервисов в процесс доставки лекарств, которые не имеют права ее осуществлять.
Продажи препаратов онлайн
Закон также должен урегулировать случаи самолечения украинцев, обеспечить фармацевтическую опеку потребителей и ограничить незаконное вмешательство сервисов и посторонних людей в процесс доставки лекарств.
Следовательно, именно регистрационное удостоверение отвечает за безопасность, эффективность и качество лекарственного средства. Владелец торговой лицензии осуществляет фармаконадзор и обязанности, связанные с выполнением требований надлежащей производственной практики (GMP), а также отвечает за достоверность информации, содержащейся в представленных материалах регистрационного досье.
Ранее в украинском законодательстве не было определено, кто может быть владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство, каковы его обязанности, и какую ответственность он несет в случае нарушения закона.
Усложнят ли новые требования импорт препаратов в Украину
По словам Радуцкого нет. Он добавил, что усиливая контроль, государство уменьшает долю некачественных препаратов, которые мешают попаданию на рынок качественной продукции.