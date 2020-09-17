В Україні посилять контроль за торгівлею лікарських засобів. Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт, метою якого є врегулювання правовідносин у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №3615-1. "За" проголосували 258 депутатів, пише 24 канал.

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Закон убезпечить українців від ризиків:

недотримання умов зберігання та перевезення лікарських засобів;

потрапляння до пацієнтів неякісних або фальсифікованих засобів;

збільшення відсотку випадків самолікування і, як наслідок, негативного впливу на здоров’я;

неконтрольованого і незаконного втручання людей та сервісів у процес доставки ліків, які не мають права її здійснювати.

Продажі препаратів онлайн

Закон також має врегулювати випадки самолікування українців, забезпечити фармацевтичну опіку споживачів та обмежити незаконне втручання сервісів і сторонніх людей у процес доставлення ліків.

Увага: Для торгівлі медикаментами онлайн аптеки мають отримати необхідні ліцензії. Вони будуть підтвердженням того, що препарати, які українці замовлятимуть через інтернет, належно зберігаються та перевозяться.

Михайло Радуцький “Жодна держава не має технічної можливості контролювати якість всіх партій препаратів, що надходять в країну. Тому в ЄС повна відповідальність за характеристики лікарського засобу протягом його "життєвого циклу" покладається на власника торгової ліцензії (в Україні – реєстраційне посвідчення”.

Відтак, саме реєстраційне посвідчення відповідає за безпеку, ефективність та якість лікарського засобу. Власник торгової ліцензії здійснює фармаконагляд та обов’язки, які пов’язані із виконанням вимог належної виробничої практики (GMP), а також відповідає за правдивість інформації, яка міститься у поданих матеріалах реєстраційного досьє.

Важливо: відтепер в Україні будуть чітко сформулюванні вимоги до власника реєстраційного посвідчення.

Раніше в українському законодавстві не було визначено, хто може бути власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, якими є його обов'язки, та яку відповідальність він несе у випадку порушення закону.

Чи ускладнять нові вимоги імпорт препаратів до України

За словами Радуцького, ні. Він додав, що посилюючи контроль, держава зменшує частку неякісних препаратів, які заважають потраплянню на ринок якіснішої продукції.