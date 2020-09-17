В Україні посилили контроль за торгівлею ліками і дозволили продаж онлайн
В Україні посилять контроль за торгівлею лікарських засобів. Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт, метою якого є врегулювання правовідносин у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами
Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №3615-1. "За" проголосували 258 депутатів, пише 24 канал.
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Закон убезпечить українців від ризиків:
- недотримання умов зберігання та перевезення лікарських засобів;
- потрапляння до пацієнтів неякісних або фальсифікованих засобів;
- збільшення відсотку випадків самолікування і, як наслідок, негативного впливу на здоров’я;
- неконтрольованого і незаконного втручання людей та сервісів у процес доставки ліків, які не мають права її здійснювати.
Продажі препаратів онлайн
Закон також має врегулювати випадки самолікування українців, забезпечити фармацевтичну опіку споживачів та обмежити незаконне втручання сервісів і сторонніх людей у процес доставлення ліків.
Відтак, саме реєстраційне посвідчення відповідає за безпеку, ефективність та якість лікарського засобу. Власник торгової ліцензії здійснює фармаконагляд та обов’язки, які пов’язані із виконанням вимог належної виробничої практики (GMP), а також відповідає за правдивість інформації, яка міститься у поданих матеріалах реєстраційного досьє.
Раніше в українському законодавстві не було визначено, хто може бути власником реєстраційного посвідчення на лікарський засіб, якими є його обов'язки, та яку відповідальність він несе у випадку порушення закону.
Чи ускладнять нові вимоги імпорт препаратів до України
За словами Радуцького, ні. Він додав, що посилюючи контроль, держава зменшує частку неякісних препаратів, які заважають потраплянню на ринок якіснішої продукції.