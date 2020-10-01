В Україні є досить сприятливі умови для поширення COVID-19 через зруйновану систему епідемічного захисту. Через це не проводять роботу у "вогнищах" хвороби для відслідковування вчасної ізоляції контактних осіб та проведення тестування.

Коронавірус належить до групи респіраторних захворювань, тому через початок епідемічного сезону в Україні може зростати кількість хворих. Враховуючи статистику попередніх років, цього року може бути понад 200 тисяч осіб на тиждень, які хворітимуть на ГРВІ. Про це заявив ексголова Державної СЕС Святослав Протас в ефірі 24 каналу.

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За його словами, в Україні є проблеми з діагностикою ГРВІ, тому усі захворювання можуть "перемішатися". Через це буде тільки загальна цифра хворих, а саме коронавірус вже не матиме ніякого значення через те, що люди масово хворітимуть та потребуватимуть медичної допомоги.

Довідка. Від початку пандемії в Україні зареєстрували 213 028 хворих на коронавірус. Станом на 1 жовтня від COVID-19 продовжують лікуватись 114 392 громадяни. За минулу добу в країні підтвердили рекордну кількість заражених – 4069 осіб.

Як зазначив епідеміолог, профілактична складова медицини зруйнована в особі СЕС, лікарів-епідеміологів та їхньої матеріально-технічної бази, яка б дозволила проводити роботу у "вогнищах" і стримувати поширення вірусу.

Святослав Протас, епідеміолог “Якщо не буде специфічного лікування та профілактики перехворіють дві третини населення, поки не сформується колективний імунітет і вірус не стане сезонним. У нас немає профілактичної складової, тому тепер ми повинні "гасити" наслідки".

Протас зазначив, що на сьогодні госпітальна база перебуває в неприйнятних умовах. Через це Україна може зазнати набагато більших збитків, ніж інші країни з розвиненішою профілактикою в медицині.

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Як знизити захворюваність в школах

За словами епідеміолога, для зменшення захворюваності на COVID-19 в українських школах потрібно не лише дотримуватись визначених МОЗ правил, а й проводити регулярне тестування для педагогів. На думку Протаса, робити це варто не раз на місяць, а хоча б на три дні.



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