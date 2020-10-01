Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні не було першої хвилі коронавірусу. Він пояснив це тим, що в країні робили все можливе, аби уникнути пікового зростання захворюваності за короткий проміжок часу.

Про це Ляшко розповів в ефірі Українського радіо.

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За словами головного санітарного лікаря в Україні не було першої хвилі, а поступове зростання.

"Коли ми вводили карантин, ми говорили, що хочемо запобігти поширенню і піковому зростанню кількості хворих за короткий проміжок часу. Щоб не було підйому хвилі, спуску і знову підйому. І Україні це вдалося...Тому першої хвилі як такої у нас не було,

– зазначив Віктор Ляшко.

Прикладом таких хвиль захворюваності заступник глави МОЗ назвав країни Європи, де були тисячі хворих навесні, потім спад, а восени знову добовий приріст зріс до 10 і більше тисяч.

До прикладу, за словами Ляшка, у Франції, Іспанії, Німеччині і Великобританії чітко простежується друга хвиля: у березні-квітні у них реєструвалося 8-9 тисяч випадків на добу, влітку спало до 200-500 випадків, а зараз 12-13 тисяч.

"Це і є хвиля, коли є пікове завантаження до 10 тисяч, потім спадає до поодиноких випадків, і потім знову виходить на десятки тисяч на день", – пояснив він.