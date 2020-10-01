ВООЗ прогнозує в Україні до 9 тисяч хворих на COVID-19 щодня
Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року в Україні кожного дня фіксуватимуть 7-9 тисяч нових хворих на коронавірусну інфекцію.
Про це заявив Керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв’ю Суспільному. За його словами, у найближчі місяці число нових хворих щодня буде перевищувати 5000.
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Найближчими місяцями ми очікуємо, що кількість випадків перевищить 5 тисяч, і може складати від 7 до 9 тисяч випадків на день. В цьому ж контексті ми також спостерігаємо все більше випадків у Європі,
– сказав керівник офісу ВООЗ в Україні.
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