Руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что до конца года в Украине каждый день будут фиксировать 7-9 тысяч новых больных коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в интервью Общественному. По его словам, в ближайшие месяцы число новых больных ежедневно будет превышать 5000.

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В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 тысяч, и может составлять от 7 до 9 тысяч случаев в день. В этом же контексте мы также наблюдаем все больше случаев в Европе,

– сказал руководитель офиса ВОЗ в Украине.

Он добавил, что в Украине до сих пор наблюдается передача вируса в общинах.

"Мы не сузили передачу до кластерного распространения (через социальные связи: семья, класс в школе, работники в офисе, – ред.), к которому идет много стран Европы. Из наших исследований мы знаем, что только каждый четвертый человек регулярно моет руки. Также видим, что каждый третий человек не соблюдает физическую дистанцию, когда посещает различные мероприятия", - добавил Ярно Хабихт.

Он подчеркнул, что если в декабре будут фиксировать более 9 тысяч случаев за день, то он будет обеспокоен больше.

От начала пандемии в Украине зарегистрировали 213 028 больных на коронавирус, 4 193 из которых умерли. Зато выздоровели 94 443 пациента. По состоянию на сегодня от COVID-19 продолжают лечиться 114 392 граждане. За минувшие сутки в Стране подтвердили рекордное количество зараженных – 4069.