За минувшие сутки в Украине зафиксировали более 4 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 213 028 случаев заражения. Об этом говорится в данных, опубликованных Аппаратом СНБО Украины.

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С начала пандемии умерли 4193 человек, за минувшие сутки – 64. О самом большом количестве летальных случаев за вчера сообщили в Киеве – 10.

Количество выздоровевших составило уже 94 443. Сейчас болеют 114 392 человека. Добавим, что вчера, 30 сентября, МОЗ отчиталось о 4027 новых случаях.

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