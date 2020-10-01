В Украине обнаружили 4 069 больных COVID-19 в сутки: статистика
За минувшие сутки в Украине зафиксировали более 4 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 213 028 случаев заражения. Об этом говорится в данных, опубликованных Аппаратом СНБО Украины.
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С начала пандемии умерли 4193 человек, за минувшие сутки – 64. О самом большом количестве летальных случаев за вчера сообщили в Киеве – 10.
Количество выздоровевших составило уже 94 443. Сейчас болеют 114 392 человека. Добавим, что вчера, 30 сентября, МОЗ отчиталось о 4027 новых случаях.
Статистика распространения COVID-19
- Киев – 23 155 (+377)
- Львовская область – 20 590 (+240)
- Харьковская область – 19 128 (+450)
- Черновицкая область – 14 605 (+159)
- Ивано – Франковская область – 13 837 (+137)
- Одесская область – 13 789 (+260)
- Тернопольская область – 13 787 (+253)
- Ровенская область – 12 554 (+143)
- Закарпатская область – 9918 (+99)
- Киевская область – 9279 (+140)
- Волынская область – 8194 (+135)
- Винницкая область – 6308 (+114)
- Хмельницкая область – 6188 (+120)
- Днепропетровская область – 6088 (+266)
- Житомирская область – 6088 (+165)
- Сумская область – 4435 (+212)
- Черниговская область – 4254 (+127)
- Черкасская область – 4165 (+143)
- Запорожская область – 4128 (+133)
- Донецкая область – 3557 (+80)
- Николаевская область – 3270 (+107)
- Полтавская область – 2345 (+114)
- Херсонская область – 1168 (+34)
- Кировоградская область – 1127 (+19)
- Луганская область – 1091 (+42)
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