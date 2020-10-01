В Україні виявили 4 069 хворих на COVID-19 за добу: статистика
За минулу добу в Україні зафіксували понад 4 тисячі випадків зараження на коронавірусну інфекцію.
Загалом з початку епідемії в країні підтвердили 213 028 випадків інфікування. Про це йдеться у даних, опублікованих Апаратом РНБО України.
Читайте також Новини про коронавірус 30 вересня: рекорд хворих в Україні, спалах у Верховній Раді
Від початку пандемії померли 4193 людей, за минулу добу – 64. Про найбільшу кількість летальних випадків за вчора повідомили у Києві – 10.
Кількість одужалих сягнула вже 94 443. Нині хворіють 114 392 людини. Додамо, що вчора, 30 вересня, МОЗ звітувало про 4027 нових випадків.
Статистика поширення COVID-19
- Київ – 23 155 (+377)
- Львівська область – 20 590 (+240)
- Харківська область – 19 128 (+450)
- Чернівецька область – 14 605 (+159)
- Івано-Франківська область – 13 837 (+137)
- Одеська область – 13 789 (+260)
- Тернопільська область – 13 787 (+253)
- Рівненська область – 12 554 (+143)
- Закарпатська область – 9918 (+99)
- Київська область – 9279 (+140)
- Волинська область – 8194 (+135)
- Вінницька область – 6308 (+114)
- Хмельницька область – 6188 (+120)
- Дніпропетровська область – 6088 (+266)
- Житомирська область – 6088 (+165)
- Сумська область – 4435 (+212)
- Чернігівська область – 4254 (+127)
- Черкаська область – 4165 (+143)
- Запорізька область – 4128 (+133)
- Донецька область – 3557 (+80)
- Миколаївська область – 3270 (+107)
- Полтавська область – 2345 (+114)
- Херсонська область – 1168 (+34)
- Кіровоградська область – 1127 (+19)
- Луганська область – 1091 (+42)
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter