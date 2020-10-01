За минулу добу в Україні зафіксували понад 4 тисячі випадків зараження на коронавірусну інфекцію.

Загалом з початку епідемії в країні підтвердили 213 028 випадків інфікування. Про це йдеться у даних, опублікованих Апаратом РНБО України.

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Від початку пандемії померли 4193 людей, за минулу добу – 64. Про найбільшу кількість летальних випадків за вчора повідомили у Києві – 10.

Кількість одужалих сягнула вже 94 443. Нині хворіють 114 392 людини. Додамо, що вчора, 30 вересня, МОЗ звітувало про 4027 нових випадків.

Статистика поширення COVID-19