Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине не было первой волны коронавируса. Он объяснил это тем, что в стране делали все возможное, чтобы избежать пикового роста заболеваемости за короткий промежуток времени.

Об этом Ляшко рассказал в эфире Украинского радио.

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По словам главного санитарного врача в Украине не было первой волны, а постепенный рост.

Когда мы вводили карантин, мы говорили, что хотим предотвратить распространение и пиковый рост числа больных за короткий промежуток времени. Чтобы не было подъема волны, спуска и снова подъема. И Украине это удалось... Поэтому первой волны как таковой у нас не было,

– отметил Виктор Ляшко.

Примером таких волн заболеваемости заместитель главы Минздрава назвал страны Европы, где были тысячи больных весной, затем спад, а осенью снова суточный прирост вырос до 10 и более тысяч.

К примеру, по словам Ляшко, во Франции, Испании, Германии и Великобритании четко прослеживается вторая волна: в марте-апреле у них регистрировалось 8-9 тысяч случаев за сутки, летом спало до 200-500 случаев, а сейчас 12-13 тысяч.

"Это и есть волна, когда есть пиковая загрузка до 10 тысяч, потом сходит до редких случаев, и затем вновь выходит на десятки тысяч в день", – пояснил он.