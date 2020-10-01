В Украине достаточно благоприятные условия для распространения COVID-19 из-за разрушенной системы эпидемической защиты. Не проводят работу в "очагах" болезни для отслеживания своевременной изоляции контактных лиц и проведения тестирования.

Коронавирус относится к группе респираторных заболеваний, поэтому из-за начала эпидемического сезона в Украине может расти количество больных. Учитывая статистику предыдущих лет, в этом году может быть более 200 тысяч человек в неделю, которые будут болеть ОРВИ. Об этом заявил экс-глава Государственной СЭС Святослав Протас в эфире 24 канала.

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По его словам, в Украине есть проблемы с диагностикой ОРВИ, поэтому все заболевания могут "перемешаться". Из-за этого будет только общая цифра больных, а именно коронавирус уже не будет иметь никакого значения из-за того, что люди массово будут болеть и нуждаться в медицинской помощи.

Справка. С начала пандемии в Украине зарегистрировали 213 028 больных коронавирусом. По состоянию на 1 октября от COVID-19 продолжают лечиться 114 392 гражданина. За минувшие сутки в Украине подтвердили рекордное количество зараженных – 4069 человек.

Как отметил эпидемиолог, профилактическая составляющая медицины разрушена в лице СЭС, врачей-эпидемиологов и их материально-технической базы, которая бы позволила проводить работу в "очагах" и сдерживать распространение вируса.

Святослав Протас, эпидемиолог “Если не будет специфического лечения и профилактики, переболеют две трети населения, пока не сформируется коллективный иммунитет и вирус не станет сезонным. У нас нет профилактической составляющей, поэтому теперь мы должны "гасить" последствия".

Протас отметил, что на сегодня госпитальная база находится в неприемлемых условиях. Из-за этого Украина может понести гораздо большие убытки, чем другие страны с более развитой профилактикой в медицине.

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Как снизить заболеваемость в школах

По словам эпидемиолога, для уменьшения заболеваемости COVID-19 в украинских школах нужно не только придерживаться определенных Минздравом правил, но и проводить регулярное тестирование для педагогов. По мнению Протаса, делать это стоит не раз в месяц, а хотя бы раз в три дня.



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