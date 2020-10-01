В Украине может значительно вырасти количество больных COVID-19: эпидемиолог объяснил причину
В Украине достаточно благоприятные условия для распространения COVID-19 из-за разрушенной системы эпидемической защиты. Не проводят работу в "очагах" болезни для отслеживания своевременной изоляции контактных лиц и проведения тестирования.
Коронавирус относится к группе респираторных заболеваний, поэтому из-за начала эпидемического сезона в Украине может расти количество больных. Учитывая статистику предыдущих лет, в этом году может быть более 200 тысяч человек в неделю, которые будут болеть ОРВИ. Об этом заявил экс-глава Государственной СЭС Святослав Протас в эфире 24 канала.
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По его словам, в Украине есть проблемы с диагностикой ОРВИ, поэтому все заболевания могут "перемешаться". Из-за этого будет только общая цифра больных, а именно коронавирус уже не будет иметь никакого значения из-за того, что люди массово будут болеть и нуждаться в медицинской помощи.
Как отметил эпидемиолог, профилактическая составляющая медицины разрушена в лице СЭС, врачей-эпидемиологов и их материально-технической базы, которая бы позволила проводить работу в "очагах" и сдерживать распространение вируса.
Протас отметил, что на сегодня госпитальная база находится в неприемлемых условиях. Из-за этого Украина может понести гораздо большие убытки, чем другие страны с более развитой профилактикой в медицине.
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Как снизить заболеваемость в школах
По словам эпидемиолога, для уменьшения заболеваемости COVID-19 в украинских школах нужно не только придерживаться определенных Минздравом правил, но и проводить регулярное тестирование для педагогов. По мнению Протаса, делать это стоит не раз в месяц, а хотя бы раз в три дня.
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