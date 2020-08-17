Кількість пацієнтів з COVID-19, яких госпіталізують протягом тижня, за три місяці зросла втричі. Це люди, які мають важчий перебіг захворювання.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише 24 канал.

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Максим Степанов “Велике занепокоєння викликає, що якщо на середину травня кількість госпіталізованих з COVID-19 становила 742 особи за тиждень, то за минулий тиждень кількість госпіталізованих становить майже 2000. Майже в три рази збільшилася кількість людей, які госпіталізовані”.

Він зазначив, що в госпіталізації потребують люди, які мають важкий або середньої тяжкості перебіг хвороби, і вони часто потребують реанімації.

Тому Степанов закликав українців дотримуватися правил інфекційної безпеки та карантинні обмеження.

Як змінюється ситуація з поширенням коронавірусу в Україні

кількість госпіталізованих пацієнтів за липень збільшилася на 25%;

кількість пацієнтів, які отримують допомогу в інтенсивної терапії, збільшилася на 32%;

за квітень-липень в медустанови були госпіталізували 31 209 осіб. З них 5454 отримали допомогу в умовах інтенсивної терапії.

При цьому, за оцінками НСЗУ, нині в лікарнях регіонів достатню кількість ліжок для пацієнтів з COVID-19.