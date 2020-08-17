В Украине критически возросло количество госпитализированных с коронавирусом
Количество пациентов с COVID-19, которых госпитализируют в течение недели, за три месяца выросло втрое. Это люди, с более тяжелым течением заболевания.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет 24 канал.
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Максим Степанов
“Большое беспокойство вызывает то, что если на середину мая количество госпитализированных с COVID-19 составляло 742 человека за неделю, то за прошедшую неделю количество госпитализированных составляет почти 2000. Почти в три раза увеличилось количество людей, которые госпитализированы”.
Он отметил, что в госпитализации нуждаются люди, с тяжелым или средней тяжести течением болезни, и они часто нуждаются в реанимации.
Поэтому Степанов призвал украинцев соблюдать правила инфекционной безопасности и карантинные ограничения.
Как меняется ситуация с распространением коронавируса в Украине
- число госпитализированных пациентов за июль увеличилось на 25%;
- количество пациентов, получающих помощь в интенсивной терапии, увеличилось на 32%;
- за апрель-июль в медучреждения были госпитализировали 31 209 человек. Из них 5454 получили помощь в условиях интенсивной терапии.
При этом, по оценкам НСЗУ, в настоящее время в больницах регионов достаточное количество коек для пациентов с COVID-19.
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