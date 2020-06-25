В Україні кількість хворих на коронавірус перевищила 40 тисяч: актуальна статистика

Станом на 25 червня в Україні виявили 994 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Нові дані опубліковані Системою моніторингу поширення пандемії коронавірусу.

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Так, всього станом на 25 червня в Україні підтвердили 40 008 випадків інфікування, 17 158 осіб одужали, однак 1067 – померли.

За минулу добу найбільше випадків зафіксовано у Львівській області – 204. Так, від сьогодні Львівщина очолила антирейтинг за кількістю хворих.

Всього з початку епідемії коронавірусу в Україні одужало 17 758 людей, за минулу добу – 349.

На жаль, зафіксовано 16 нових летальних випадків: на Львівщині і Рівненщині – по 3, у Закарпатській області – 5, у Чернівецькій, Київській, Івано-Франківській областях – по 1.

Скільки хворих на коронавірус в областях України

Львівська область – 4627 (+204)

Київ – 4613 (+85)

Чернівецька область – 4531 (+53)

Рівненська область – 3248 (+84)

Закарпатська область – 2454 (+85)

Київська область – 2373 (+41)

Івано-Франківська область – 2171 (+47)

Волинська область – 2024 (+69)

Харківська область – 1947 (+56)

Тернопільська область – 1815 (+29)

Вінницька область – 1753 (+30)

Одеська область – 1465 (+95)

Житомирська область – 1337 (+33)

Дніпропетровська область – 1069 (+9)

Хмельницька область – 645 (+18)

Кіровоградська область – 636 (+2)

Черкаська область – 616 (+2)

Запорізька область – 561 (+2)

Чернігівська область – 506 (+12)

Донецька область – 399 (+23)

Миколаївська область – 377 (+9)

Полтавська область – 301 (+1)

Сумська область – 277 (+5)

Херсонська область – 188

Луганська область – 75

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.