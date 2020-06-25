В Україні кількість хворих на коронавірус перевищила 40 тисяч: актуальна статистика
Станом на 25 червня в Україні виявили 994 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Нові дані опубліковані Системою моніторингу поширення пандемії коронавірусу.
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За минулу добу найбільше випадків зафіксовано у Львівській області – 204. Так, від сьогодні Львівщина очолила антирейтинг за кількістю хворих.
Всього з початку епідемії коронавірусу в Україні одужало 17 758 людей, за минулу добу – 349.
На жаль, зафіксовано 16 нових летальних випадків: на Львівщині і Рівненщині – по 3, у Закарпатській області – 5, у Чернівецькій, Київській, Івано-Франківській областях – по 1.
Скільки хворих на коронавірус в областях України
- Львівська область – 4627 (+204)
- Київ – 4613 (+85)
- Чернівецька область – 4531 (+53)
- Рівненська область – 3248 (+84)
- Закарпатська область – 2454 (+85)
- Київська область – 2373 (+41)
- Івано-Франківська область – 2171 (+47)
- Волинська область – 2024 (+69)
- Харківська область – 1947 (+56)
- Тернопільська область – 1815 (+29)
- Вінницька область – 1753 (+30)
- Одеська область – 1465 (+95)
- Житомирська область – 1337 (+33)
- Дніпропетровська область – 1069 (+9)
- Хмельницька область – 645 (+18)
- Кіровоградська область – 636 (+2)
- Черкаська область – 616 (+2)
- Запорізька область – 561 (+2)
- Чернігівська область – 506 (+12)
- Донецька область – 399 (+23)
- Миколаївська область – 377 (+9)
- Полтавська область – 301 (+1)
- Сумська область – 277 (+5)
- Херсонська область – 188
- Луганська область – 75
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.