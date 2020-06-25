В Украине количество больных коронавирусом превысило 40 тысяч: актуальная статистика
По состоянию на 25 июня в Украине вывили 994 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Новые данные опубликованы Системой мониторинга распространения пандемии коронавируса.
За минувшие сутки больше всего случаев зафиксированы во Львовской области – 204. Так, сегодня Львовщина возглавила антирейтинг по количеству больных.
Всего от начала эпидемии коронавируса в Украине выздоровели 17 758 человек, за минувшие сутки – 349.
К сожалению, зафиксированы 16 новых летальных случаев: на Львовщине и Ровненщине – по 3, в Закарпатской области – 5, в Черновицкой, Киевской, Ивано-Франковской областях – по 1.
Сколько больных коронавирусом в областях Украины
- Львовская область – 4 627 (+204)
- Киев – 4 613 (+85)
- Черновицкая область – 4 531 (+53)
- Ровненская область – 3 248 (+84)
- Закарпатская область – 2 454 (+85)
- Киевская область – 2 373 (+41)
- Ивано-Франковская область – 2 171 (+47)
- Волынская область – 2 024 (+69)
- Харьковская область – 1 947 (+56)
- Тернопольская область – 1 815 (+29)
- Винницкая область – 1 753 (+30)
- Одесская область – 1 465 (+95)
- Житомирская область – 1 337 (+33)
- Днепропетровская область – 1 069 (+9)
- Хмельницкая область – 645 (+18)
- Кировоградская область – 636 (+2)
- Черкасская область – 616 (+2)
- Запорожская область – 561 (+2)
- Черниговская область – 506 (+12)
- Донецкая область – 399 (+23)
- Николаевская область – 377 (+9)
- Полтавская область – 301 (+1)
- Сумская область – 277 (+5)
- Херсонская область – 188
- Луганская область – 75
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.