В Украине количество больных коронавирусом превысило 40 тысяч: актуальная статистика

По состоянию на 25 июня в Украине вывили 994 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Новые данные опубликованы Системой мониторинга распространения пандемии коронавируса.

Так, всего по состоянию на 25 июня в Украине подтвердили 40 008 случаев инфицирования, 17 158 человек выздоровели, однако 1 067 – умерли.

За минувшие сутки больше всего случаев зафиксированы во Львовской области – 204. Так, сегодня Львовщина возглавила антирейтинг по количеству больных.

Всего от начала эпидемии коронавируса в Украине выздоровели 17 758 человек, за минувшие сутки – 349.

К сожалению, зафиксированы 16 новых летальных случаев: на Львовщине и Ровненщине – по 3, в Закарпатской области – 5, в Черновицкой, Киевской, Ивано-Франковской областях – по 1.

Сколько больных коронавирусом в областях Украины

Львовская область – 4 627 (+204)

Киев – 4 613 (+85)

Черновицкая область – 4 531 (+53)

Ровненская область – 3 248 (+84)

Закарпатская область – 2 454 (+85)

Киевская область – 2 373 (+41)

Ивано-Франковская область – 2 171 (+47)

Волынская область – 2 024 (+69)

Харьковская область – 1 947 (+56)

Тернопольская область – 1 815 (+29)

Винницкая область – 1 753 (+30)

Одесская область – 1 465 (+95)

Житомирская область – 1 337 (+33)

Днепропетровская область – 1 069 (+9)

Хмельницкая область – 645 (+18)

Кировоградская область – 636 (+2)

Черкасская область – 616 (+2)

Запорожская область – 561 (+2)

Черниговская область – 506 (+12)

Донецкая область – 399 (+23)

Николаевская область – 377 (+9)

Полтавская область – 301 (+1)

Сумская область – 277 (+5)

Херсонская область – 188

Луганская область – 75

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.