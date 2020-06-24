Новини про коронавірус 24 червня: COVID-19 на ЧАЕС, спалах у психоневрологічному інтернаті
В україні за добу понад 900 випадків коронавірусу. COVID-19 виявили у працівника Чорнобильської АЕС. В Україні відкриють другу хвилю лікарень для пацієнтів з коронавірусом. На Одещині спалах інфекції у психоневрологічному інтернаті. В Україні побільшало людей з пневмонією. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 червня.
Новини про коронавірус в Україні 24 червня
Впродовж минулої доби в Україні померли ще 16 пацієнтів з COVID. Натомість 453 хворих вже виписали з лікарень.
Днем раніше Новини про коронавірус 23 червня: нові правила відпочинку за кордоном, послаблення в Києві
Від учора в країні виявили 940 нових випадків зараження коронавірусом, найбільше з яких на Львівщині (203).
- Вінницька область — 1723 випадки;
- Волинська область — 1955 випадків;
- Дніпропетровська область — 1060 випадків;
- Донецька область — 376 випадків;
- Житомирська область — 1304 випадки;
- Закарпатська область — 2369 випадків;
- Запорізька область — 559 випадків;
- Івано-Франківська область — 2124 випадки;
- Кіровоградська область — 634 випадки;
- Київ — 4528 випадків;
- Київська область — 2332 випадки;
- Львівська область — 4423 випадки;
- Луганська область — 75 випадків;
- Миколаївська область — 368 випадків;
- Одеська область — 1370 випадків;
- Полтавська область — 300 випадків;
- Рівненська область — 3164 випадки;
- Сумська область — 272 випадки;
- Тернопільська область — 1786 випадків;
- Харківська область — 1891 випадок;
- Херсонська область — 188 випадків;
- Хмельницька область — 627 випадків;
- Чернівецька область — 4478 випадків;
- Черкаська область — 614 випадків;
- Чернігівська область — 494 випадки.
За минулу добу в Україні провели 23 721 тестування на коронавірус: 13 191 методом ПЛР, а ще 10 592 методом ІФА.
- Коронавірус серед українських медиків: за минулу добу коронавірус діагностували 105 медикам, внаслідок чого загальна кількість інфікованих серед працівників медичної сфери збільшилась до 6 243. 3 786 з них одужали, але щонайменше 43 хворих померли від ускладнень.
- COVID-19 у Збройних силах України: у ЗСУ від учора виявили 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Нині хворіють 145 військових, ще 407 перебувають на самоізоляції через контакт з хворими. Всього за час пандемії одужало 284 людини. На жаль, 5 військових померли від ускладнень, спричинених недугою.
- Понад сотню інфікованих у Держприкордонслужбі: серед прикордонників коронавірус виявили у 101 людини, ще 230 перебувають на самоізоляції через контакт з хворими. 52 прикордонники вже одужали. На щастя, летальних випадків у Держприкордонслужбі через COVID-19 не було.
Головні новини про коронавірус в Україні
Київ та 13 областей не готові послабити Карантин
Станом на 24 червня до наступного етапу послаблення карантину не готові перейти такі регіони:
- Київ;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Тернопільська область;
- Чернівецька область.
Чому знову можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу
В Україні відкриють другу хвилю лікарень для пацієнтів з коронавірусом, кількість людей з пневмонією зростає
В Україні зростає кількість госпіталізацій з COVID-19 пацієнтів з пневмонією, внаслідок чого у МОЗ готуються розгортати другу хвилю лікарень для пацієнтів з коронавірусом.
Головний санлікар України Віктор Ляшко зазначив, що в лікарнях другої хвилі вже підготували понад 11 тисяч ліжок для пацієнтів з коронавірусом
Деякі лікарні не впускають родичів хворих до реанімації через COVID-19: що каже МОЗ
Деякі лікарні не впускають родичів хворих до реанімації, хоч це й дозволено законодавством. Очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що міністерство ніколи не забороняло доступ до реанімації. Але разом з тим зазначив, що тут передовсім мовиться про безпеку тієї людини, що перебуває в реанімації, адже вона автоматично потрапляє у групу ризику коронавірусної інфекції. Відтак, при собі необхідно мати усі необхідні засоби захисту, аби мінімізувати ризик передачі потенційної інфекції.
На Одещині коронавірус спалахнув у психоневрологічному інтернаті
На Одещині у Балтському психоневрологічному будинку-інтернаті COVID-19 виявили у 24 співробітників медичного закладу. Внаслідок цього установу закрили на карантин. Частина персоналу перебуває вдома на самоізоляції, всі інші – на обсервації в самому інтернаті.
Директор закладу пообіцяв, що найближчим часом на коронавірус протестують всіх 203 підопічних будинку-інтернату.
У працівника Чорнобильської АЕС виявили COVID-19
На Чорнобильській атомній електростанції коронавірус виявили в однієї людини з персоналу. Оскільки працівник перебував у відпусті й востаннє на роботі був ще 9 червня, то з АЕС лише одну людину визначили контактною.
Важливо Кількість людей із пневмонією в Україні різко зростає, – Степанов
Новини про коронавірус у світі за 24 червня
Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зареєстрували 9 272 935 випадків зараження COVID-19. 4 645 028 хворих вже одужали, але 477 796 хворих померли.
Топ-5 країн за кількістю інфікованих
- США – 2 347 102;
- Бразилія – 1 495 906;
- Росія – 606 043;
- Індія – 456 183;
- Велика Британія – 307 682.
Дослідження про коронавірус
Колективний імунітет до коронавірусу: Математики з Ноттінгемського університету і Стокгольмського університету визначили, що колективний імунітет до коронавірусу може бути досягнутий з меншою кількістю заражених, ніж вважалося раніше. Достатньо 43% людей з імунітетом.
Ранні симптоми COVID-19 у дітей: Китайські фахівці з'ясувати, що початкові симптоми коронавірусу у дітей і дорослих помітно відрізняються. Вони стверджують, що на ранньому етапі хвороба у дітей найчастіше супроводжується лихоманкою і сильним кашлем. Окрім лихоманки ще часто бувають: сильний кашель, діарея та блювота.
Карантин продовжили до 31 липня: що зміниться / Інфографіка 24 каналу