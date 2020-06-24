Впродовж минулої доби в Україні померли ще 16 пацієнтів з COVID. Натомість 453 хворих вже виписали з лікарень.

Днем раніше Новини про коронавірус 23 червня: нові правила відпочинку за кордоном, послаблення в Києві

Від учора в країні виявили 940 нових випадків зараження коронавірусом, найбільше з яких на Львівщині (203).

Вінницька область — 1723 випадки;

Волинська область — 1955 випадків;

Дніпропетровська область — 1060 випадків;

Донецька область — 376 випадків;

Житомирська область — 1304 випадки;

Закарпатська область — 2369 випадків;

Запорізька область — 559 випадків;

Івано-Франківська область — 2124 випадки;

Кіровоградська область — 634 випадки;

Київ — 4528 випадків;

Київська область — 2332 випадки;

Львівська область — 4423 випадки;

Луганська область — 75 випадків;

Миколаївська область — 368 випадків;

Одеська область — 1370 випадків;

Полтавська область — 300 випадків;

Рівненська область — 3164 випадки;

Сумська область — 272 випадки;

Тернопільська область — 1786 випадків;

Харківська область — 1891 випадок;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 627 випадків;

Чернівецька область — 4478 випадків;

Черкаська область — 614 випадків;

Чернігівська область — 494 випадки.

За минулу добу в Україні провели 23 721 тестування на коронавірус: 13 191 методом ПЛР, а ще 10 592 методом ІФА.

Коронавірус серед українських медиків: за минулу добу коронавірус діагностували 105 медикам, внаслідок чого загальна кількість інфікованих серед працівників медичної сфери збільшилась до 6 243. 3 786 з них одужали, але щонайменше 43 хворих померли від ускладнень.

за минулу добу коронавірус діагностували 105 медикам, внаслідок чого загальна кількість інфікованих серед працівників медичної сфери збільшилась до 6 243. 3 786 з них одужали, але щонайменше 43 хворих померли від ускладнень. COVID-19 у Збройних силах України: у ЗСУ від учора виявили 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Нині хворіють 145 військових, ще 407 перебувають на самоізоляції через контакт з хворими. Всього за час пандемії одужало 284 людини. На жаль, 5 військових померли від ускладнень, спричинених недугою.

у ЗСУ від учора виявили 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Нині хворіють 145 військових, ще 407 перебувають на самоізоляції через контакт з хворими. Всього за час пандемії одужало 284 людини. На жаль, 5 військових померли від ускладнень, спричинених недугою. Понад сотню інфікованих у Держприкордонслужбі: серед прикордонників коронавірус виявили у 101 людини, ще 230 перебувають на самоізоляції через контакт з хворими. 52 прикордонники вже одужали. На щастя, летальних випадків у Держприкордонслужбі через COVID-19 не було.

Головні новини про коронавірус в Україні

Київ та 13 областей не готові послабити Карантин

Станом на 24 червня до наступного етапу послаблення карантину не готові перейти такі регіони:

Київ;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Тернопільська область;

Чернівецька область.



Чому знову можуть посилити карантин / Інфографіка 24 каналу

В Україні відкриють другу хвилю лікарень для пацієнтів з коронавірусом, кількість людей з пневмонією зростає

В Україні зростає кількість госпіталізацій з COVID-19 пацієнтів з пневмонією, внаслідок чого у МОЗ готуються розгортати другу хвилю лікарень для пацієнтів з коронавірусом.

Головний санлікар України Віктор Ляшко зазначив, що в лікарнях другої хвилі вже підготували понад 11 тисяч ліжок для пацієнтів з коронавірусом

Деякі лікарні не впускають родичів хворих до реанімації через COVID-19: що каже МОЗ

Деякі лікарні не впускають родичів хворих до реанімації, хоч це й дозволено законодавством. Очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що міністерство ніколи не забороняло доступ до реанімації. Але разом з тим зазначив, що тут передовсім мовиться про безпеку тієї людини, що перебуває в реанімації, адже вона автоматично потрапляє у групу ризику коронавірусної інфекції. Відтак, при собі необхідно мати усі необхідні засоби захисту, аби мінімізувати ризик передачі потенційної інфекції.

На Одещині коронавірус спалахнув у психоневрологічному інтернаті

На Одещині у Балтському психоневрологічному будинку-інтернаті COVID-19 виявили у 24 співробітників медичного закладу. Внаслідок цього установу закрили на карантин. Частина персоналу перебуває вдома на самоізоляції, всі інші – на обсервації в самому інтернаті.

Директор закладу пообіцяв, що найближчим часом на коронавірус протестують всіх 203 підопічних будинку-інтернату.

У працівника Чорнобильської АЕС виявили COVID-19

На Чорнобильській атомній електростанції коронавірус виявили в однієї людини з персоналу. Оскільки працівник перебував у відпусті й востаннє на роботі був ще 9 червня, то з АЕС лише одну людину визначили контактною.

Важливо Кількість людей із пневмонією в Україні різко зростає, – Степанов

Новини про коронавірус у світі за 24 червня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі зареєстрували 9 272 935 випадків зараження COVID-19. 4 645 028 хворих вже одужали, але 477 796 хворих померли.

Топ-5 країн за кількістю інфікованих

США – 2 347 102; Бразилія – 1 495 906; Росія – 606 043; Індія – 456 183; Велика Британія – 307 682.

Дослідження про коронавірус

Колективний імунітет до коронавірусу: Математики з Ноттінгемського університету і Стокгольмського університету визначили, що колективний імунітет до коронавірусу може бути досягнутий з меншою кількістю заражених, ніж вважалося раніше. Достатньо 43% людей з імунітетом.

Ранні симптоми COVID-19 у дітей: Китайські фахівці з'ясувати, що початкові симптоми коронавірусу у дітей і дорослих помітно відрізняються. Вони стверджують, що на ранньому етапі хвороба у дітей найчастіше супроводжується лихоманкою і сильним кашлем. Окрім лихоманки ще часто бувають: сильний кашель, діарея та блювота.



Карантин продовжили до 31 липня: що зміниться / Інфографіка 24 каналу