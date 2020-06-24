В течение минувших суток в Украине умерли еще 16 пациентов с COVID. В то же время 453 больных уже выписали из больницы.

Днем ранее Новости о коронавирусе 23 июня: новые правила отдыха за границей, ослабления в Киеве

Со вчерашнего дня в стране обнаружили 940 новых случаев заражения коронавирусом, больше всего из которых на Львовщине (203).

За прошедшие сутки в Украине провели 23 721 тестирование на коронавирус: 13 191 методом ПЦР, а еще 10 592 методом ИФА.

Коронавирус среди украинских медиков: за минувшие сутки коронавирус диагностировали 105 медикам, в результате чего общее количество инфицированных среди работников медицинской сферы увеличилось до 6 243. 3 786 из них выздоровели, но по крайней мере 43 больных умерли от осложнений.

за минувшие сутки коронавирус диагностировали 105 медикам, в результате чего общее количество инфицированных среди работников медицинской сферы увеличилось до 6 243. 3 786 из них выздоровели, но по крайней мере 43 больных умерли от осложнений. COVID-19 в Вооруженных силах Украины: в ВСУ со вчера обнаружили 8 новых случаев заболевания COVID-19. Сейчас болеют 145 военных, еще 407 находятся на самоизоляции из-за контакта с больными. Всего за время пандемии выздоровели 284 человека. К сожалению, 5 военных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

в ВСУ со вчера обнаружили 8 новых случаев заболевания COVID-19. Сейчас болеют 145 военных, еще 407 находятся на самоизоляции из-за контакта с больными. Всего за время пандемии выздоровели 284 человека. К сожалению, 5 военных умерли от осложнений, вызванных болезнью. Более сотни инфицированных в Госпогранслужбе: среди пограничников коронавирус обнаружили у 101 человека, еще 230 находятся на самоизоляции из-за контакта с больными. 52 пограничника уже выздоровели. К счастью, летальных случаев в Госпогранслужбе из-за COVID-19 не было.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Киев и 13 областей не готовы ослабить карантин

По состоянию на 24 июня к следующему этапу ослабления карантина не готовы перейти следующие регионы:

Киев;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровненская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область.



Почему снова могут усилить карантин / Инфографика 24 канала

Во Львове открыли рестораны и фитнес-клубы

Несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом на Львовщине, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила заведениям общественного питания Львова снова принимать посетителей внутри. Кроме того, во Львове разрешили работу спортивных и фитнес-клубов.

Заведения Киева начали принимать посетителей внутри

В столице все показатели от Минздрава позволяют применить ослабление карантина. Следовательно, заведения общественного питания могут принимать своих посетителей внутри.

На Киевщине могут усилить карантин

Сейчас на Киевщине показатель инфицирования превышает норму больше чем вдвое. Если в течение 3 дней динамика новых случаев не пойдет на спад, то карантин в области могут усилить.

Кинотеатры откроются со 2 июля

В Киеве и в тех регионах, где местная власть не ввела дополнительных запретов, со 2 июля должны открыться кинотеатры. По предварительным данным, уже готовятся открыться сети Multiplex и "Планета Кино".

Пока что окончательных правил для посетителей и работников кинотеатров нет. Но один из вариантов – заполнение залов на 50%, тщательная уборка и протирание всех поверхностей дезинфекционными средствами.

Рекомендации для работы кинотеатров утвердили пока только власти Киева:

Хранение дистанции при входе и в помещении не менее 1,5 метра. При стационарном размещении сидений посетителя разместят там, где сзади, спереди и по бокам будут свободные места.

На протяжении киносеанса зрители должны быть в медицинских масках, которые правильно надеты.

Запрещены любые фан-сектора, предусматривающие скопление людей.

Представители кинотеатров должны оборудовать дополнительные пункты температурного и билетного контроля, чтобы не делать скоплений на входе в кинотеатры.

Проверка билетов должна осуществляться бесконтактно.

Вентиляция помещений кинотеатров должна работать непрерывно.

В Украине откроют вторую волну больниц для пациентов с коронавирусом, количество людей с пневмонией растет

В Украине растет количество госпитализаций с COVID-19, пациентов с пневмонией, в результате чего в Минздраве готовятся разворачивать вторую волну больниц для пациентов с коронавирусом.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко отметил, что в больницах второй волны уже подготовили более 11 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

Некоторые больницы не пускают родственников больных в реанимацию из-за COVID-19: что говорит Минздрав

Некоторые больницы не пускают родственников больных в реанимацию, хотя это разрешено законодательством. Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что министерство никогда не запрещало доступ в реанимацию. Но вместе с тем отметил, что здесь прежде всего говорится о безопасности того человека, который находится в реанимации, ведь он автоматически попадает в группу риска коронавирусной инфекции. Следовательно, при себе необходимо иметь все необходимые средства защиты, чтобы минимизировать риск передачи потенциальной инфекции.

В Одесской области коронавирус вспыхнул в психоневрологическом интернате

В Одесской области в Балтском психоневрологическом доме-интернате COVID-19 обнаружили у 24 сотрудников медицинского учреждения. В результате учреждение закрыли на карантин. Часть персонала находится дома на самоизоляции, все остальные – на обсервации в самом интернате.

Директор заведения пообещал, что в ближайшее время на коронавирус протестуют всех 203 подопечных дома-интерната.

У работника Чернобыльской АЭС обнаружили COVID-19

На Чернобыльской атомной электростанции коронавирус обнаружили у одного человека из персонала. Поскольку работник находился в отпуске и последний раз на работе был еще 9 июня, то из АЭС только одного человека определили контактным.

Важно Количество людей с пневмонией в Украине резко растет, – Степанов

Новости о коронавирусе в мире за 24 июня

Согласно данным СНБО Украины, с начала пандемии в мире зарегистрировали 9 294 527 случаев заражения COVID-19. 4 660 518 больных уже выздоровели, но 478 278 заболевших скончались.

Топ-5 стран по количеству инфицированных

США – 2 348 956;

Бразилия – 1 145 906;

Россия – 606 043;

Индия – 456 183;

Великобритания – 307 682.

Трампа обвиняют в расизме из-за оскорбительных для Китая высказываний о COVID-19

Дональд Трамп во время своих выступлений уже неоднократно акцентировал на китайском происхождении коронавируса, называя его "Уханським вирусом", "китайским гриппом" и "кунг-флу". Сообщество обвиняет президента США в расизме. Впрочем, он говорит, что может придумать еще 19-20 таких названий и все они будут связаны с Китаем.

Исследования о коронавирусе

Коллективный иммунитет к коронавирусу: Математики из Ноттингемского университета и Стокгольмского университета определили, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут с меньшим количеством зараженных, чем считалось ранее. Достаточно 43% людей с иммунитетом.

Математики из Ноттингемского университета и Стокгольмского университета определили, что коллективный иммунитет к коронавирусу может быть достигнут с меньшим количеством зараженных, чем считалось ранее. Достаточно 43% людей с иммунитетом. Ранние симптомы COVID-19 у детей: Китайские специалисты выяснили, что начальные симптомы коронавируса у детей и взрослых заметно отличаются. Они утверждают, что на раннем этапе болезнь у детей чаще всего сопровождается лихорадкой и сильным кашлем. Кроме лихорадки еще часто бывают: сильный кашель, диарея и рвота.

Китайские специалисты выяснили, что начальные симптомы коронавируса у детей и взрослых заметно отличаются. Они утверждают, что на раннем этапе болезнь у детей чаще всего сопровождается лихорадкой и сильным кашлем. Кроме лихорадки еще часто бывают: сильный кашель, диарея и рвота. Каждый третий инфицированный COVID-19 может страдать всю жизнь: каждый третий пациент, который вылечился от коронавируса, потом всю жизнь может страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств. Также ученые предполагают, что COVID-19 может вызвать повреждения мозга, которые способны привести к болезни Альцгеймера.



Карантин продлили до 31 июля: что изменится / Инфографика 24 канала