В селе Баворов Тернопольского района мужчина позвал на день рождения в заведение около полусотни человек. Более половины из них заразились коронавирусом. К ответственности могут привлечь не только владельца заведения, но и всех гостей праздника.

Житель села Баворов пригласил на день рождения 55 человек, для этого он арендовал помещение местной столовой, сообщает местный портал За Збручем.

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Из 55-гостей у 37 обнаружили коронавирусную инфекцию. Среди них жители других районов, в частности Тернополя, а также работница детского сада.

Сейчас заведение закрыли на карантин, эпидемиологи определяют контактных лиц, а мобильные группы собирают образцы на исследование коронавирусной инфекции.

Начальник отдела охраны здоровья и медицинского обеспечения Тернопольского городского совета Василий Данчак отметил, что в связи с этим случаем эпидемиологическая ситуация в области значительно ухудшилась. Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской облгосадминистрации рекомендует усилить карантинные меры в регионе.

30 мая, несмотря на запрет, в одном из сел Тернопольского района состоялось массовое празднование дня рождения. Там присутствовали и жители Тернополя. И это празднование стало очередной вспышкой коронавируса. И сейчас мы видим его последствия,

– говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Нарушителям карантина грозит штраф от 1 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет.

На сегодня на Тернопольщине коронавирус обнаружили у 1 744 человек. 1 079 больных выздоровели, но 27 пациентов, к сожалению, умерли.