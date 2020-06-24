У селі Баворів Тернопільського району чоловік покликав на день народження до закладу близько півсотні людей. Більш ніж половина з них заразилися коронавірусом. До відповідальності можуть притягнути не лише власника закладу, а й всіх гостей свята.

Житель села Баворів запросив на День народження 55 людей, для цього він орендував приміщення місцевої їдальні, повідомляє місцевий портал За Збручем.

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З 55-гостей у 37 виявили коронавірусну інфекцію. Серед них мешканці інших районів, зокрема Тернополя, а також працівниця дитячого садочка.

Нині заклад зачинили на карантин, епідеміологи визначають контактних осіб, а мобільні групи збирають зразки на дослідження коронавірусної інфекції.

Начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Василь Данчак зазначив, що у зв'язку з цим випадком епідеміологічна ситуація в області значно погіршилась. Регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації рекомендує посилити карантинні заходи в регіоні.

30 травня, попри заборону, в одному з сіл Тернопільського району відбулося масове святкування дня народження. Там були присутні й жителі Тернополя. І це святкування стало черговим спалахом коронавірусу. І зараз ми бачимо його наслідки,

– йдеться в повідомленні.

Нині триває досудове розслідування. Порушникам карантину загрожує штраф від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років.

Нині на Тернопільщині коронавірус виявили у 1 744 людей. 1 079 хворих одужали, але 27 пацієнтів, на жаль, померли.