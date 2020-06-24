Согласно мониторингу, смертность во время пандемии COVID-19 значительно выше, чем в такой же период в предыдущие годы. В частности, только в 21 стране Европейского Союза в марте и апреле умерло на 140 000 человек больше, чем обычно.

Это данные, которые охватывают 21 страну Евросоюза. В них не учтена Великобритания, которая сильно пострадала от пандемии, а также Ирландия, Греция, Хорватия, Кипр, Латвия, Мальта, Нидерланды, Польша, Румыния и Словения. Об этом сообщает Европейская правда.

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В течение марта-апреля в 2020 году умерло на 140 000 человек больше, чем в эти же месяцы в предыдущие четыре года (с 2016 по 2019).

Согласно оценкам Евростата, этот показатель охватывает более 90% всех смертельных случаев, возникших в результате пандемии в Европе.

Количество смертей от COVID-19 быстро росло в некоторых государствах-членах в начале марта 2020 года. Влияние пандемии можно оценить по увеличению общего числа смертей от любой причины во время вспышки. В некоторых частях Европы разница по сравнению с предыдущими годами была исключительно высокой, в то время как некоторые районы пострадали менее серьезно,

– говорится в сообщении.

Зато в этот же период во всех странах, кроме Германии, наблюдали значительное увеличение смертности людей в возрасте старше 70 лет. Летальность среди этих групп населения была значительно выше, чем в 2016-2019 годах.



Пандемия вызвала повышение средней смертности в ЕС / Евростат