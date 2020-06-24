Згідно з моніторингом, смертність під час пандемії COVID-19 значно вища, ніж у такий самий період у попередні роки. Зокрема, лише у 21 країнах Європейського Союзу в березні та квітні померло на 140 000 людей більше, ніж зазвичай.

Це дані, які охоплюють 21 країну Євросоюзу. У ній не врахована Велика Британія, яка дуже постраждала від пандемії, а також Ірландія, Греція, Хорватія, Кіпр, Латвія, Мальта, Нідерланди, Польща, Румунія та Словенія. Про це повідомляє Європейська правда.

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Впродовж березня-квітня у 2020 році померло на 140 000 людей більше, ніж у ці самі місяці в попередні чотири роки (з 2016 по 2019).

Згідно з оцінками Євростату, цей показник охоплює понад 90% всіх смертельних випадків, які виникли внаслідок пандемії в Європі.

Кількість смертей від COVID-19 швидко росла в деяких державах-членах на початку березня 2020 року. Вплив пандемії можна оцінити по збільшенню загального числа смертей від будь-якої причини під час спалаху. У деяких частинах Європи різниця в порівнянні з попередніми роками була виключно високою, в той час як деякі райони постраждали менш серйозно,

– йдеться в повідомленні.

Натомість у цей самий період у всіх країнах, окрім Німеччини, спостерігали значне збільшення смертності людей віком старших за 70 років. Летальність серед цих груп населення була значно вищою, ніж у 2016-2019 роках.



Пандемія спричинила підвищення середньої смертності в ЄС / Євростат