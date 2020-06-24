Исследователи из США заявили, что даже низкого уровня антител может быть достаточно для защиты от коронавируса.

Отметим, что исследование ученых, опубликованное в журнале Nature, еще не прошло рецензирование.

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Во время исследования вирусологи обнаружили, что даже низкий уровень антител имеет высокую способность к нейтрализации.

Впрочем, одна из авторов Анджела Расмуссен отметила, что это не означает, что пациент сможет избежать повторного заражения.

Работа, опубликованная учеными, указывает на то, что, вероятно, только прививка сможет быть эффективным методом сопротивления распространению инфекции. Ведь только в вакцине можно сконцентрировать антитела достаточного уровня.

Это уже не первое исследование, которое свидетельствует о том, что во время пандемии COVID-19 не стоит надеяться на выработку коллективного иммунитета естественным путем.

Иммунитет, который приобретается естественным путем во время инфицирования, является недостаточным и краткосрочным у большинства людей. Мы не можем полагаться на естественное инфицирование для достижения массового иммунитета,

– заявила иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки.

Она добавила, что последние исследования "подчеркивают необходимость разработки сильных вакцин". Зато медработники и вирусологи, которые являются сторонниками идеи массового инфицирования естественным путем, должны отказаться от такого подхода.