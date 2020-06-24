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На лінії вогню: історії життя медиків, які померли від коронавірусу в Україні
21 червня , 09:30 На лінії вогню: історії життя медиків, які померли від коронавірусу в Україні
Анастасія Манюхіна
Масові акції, протести й COVID-19: як вберегтися та що робити у випадку появи симптомів
17 червня , 19:02 Масові акції, протести й COVID-19: як вберегтися та що робити у випадку появи симптомів
Анастасія Кушпіт
В Україні відкриють другу хвилю лікарень для пацієнтів з коронавірусом
10:59, сьогодні В Україні відкриють другу хвилю лікарень для пацієнтів з коронавірусом
В Україні за добу виявили близько тисячі нових хворих на COVID-19
08:52, сьогодні В Україні за добу виявили близько тисячі нових хворих на COVID-19
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Новини про коронавірус 23 червня: нові правила відпочинку за кордоном, послаблення в Києві
06:00, сьогодні Новини про коронавірус 23 червня: нові правила відпочинку за кордоном, послаблення в Києві
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