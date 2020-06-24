Дослідники зі США заявили, що навіть низького рівня антитіл може бути достатньо для захисту від коронавірусу.

Зазначмо, що дослідження науковців, опубліковане у журналі Nature, ще не пройшло рецензування.

До теми Колективний імунітет: що це та чому він дуже важливий

Під час дослідження вірусологи виявили, що навіть низькі рівні антитіл мають потужну здатність до нейтралізації.

Втім, одна з авторів Анджела Расмуссен зазначила, що це не означає, що пацієнт зможе уникнути повторного зараження.

Робота, опублікована вченими, вказує на те, що, ймовірно, лише щеплення зможе бути ефективним методом спротиву розповсюдження інфекції. Адже лише у вакцині можна сконцентрувати антитіла достатнього рівня.

Це вже не перше дослідження, яке свідчить про те, що під час пандемії COVID-19 не варто сподіватися на вироблення колективного імунітету природнім шляхом.

Імунітет, який здобувається природним шляхом під час інфікування, є недостатнім і короткотерміновим у більшості людей. Ми не можемо покладатися на природне інфікування для досягнення масового імунітету,

– заявила імунологиня з Єльського університету Акіко Івасакі.

Вона додала, що останні дослідження "підкреслюють потребу розробки сильних вакцин". Натомість медпрацівники та вірусологи, які є прихильниками ідеї масового інфікування природним шляхом, мають відмовитись від такого підходу.