Це передбачено програмою медичних гарантій, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Вартість послуги для лікарень становитиме 60 324 гривень.

Дивіться також Виробляє безпосередньо плід: зрозуміли, що саме провокує токсикоз у вагітних

Уточнюють, що безплатне лікування жінок проводитимуться лише за медичними показами у медичних закладах, які впродовж січня 2024 року уклали контракт із Національною службою здоров'я.

За статистикою, кількість безплідних пар в Україні стабільно збільшується. Сучасне життя суттєво знижує якість репродуктивних функцій українців. І якщо раніше цю проблему вирішували виключно за приватні кошти, то тепер ми надаємо можливість скористатися послугами з безоплатного лікування безпліддя,

– повідомили у МОЗ.

Заступник міністра охорони здоров'я Сергій Дубров зазначив, що це рішення подарує Україні більше ніж 10 тисяч маленьких громадян щороку.

До слова, аптеки та аптечні пункти у приміщеннях чи на території медзакладів зобов'яжуть укласти договір з НСЗУ. Завдяки цьому договору пацієнти зможуть отримувати там лікарські препарати за програмою Доступні ліки безоплатно або з незначною доплатою.