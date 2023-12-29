Это предусмотрено программой медицинских гарантий, сообщают в Министерстве здравоохранения. Стоимость услуги для больниц составит 60324 гривен.

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Уточняют, что бесплатное лечение женщин будет проводиться только по медицинским показаниям в медицинских учреждениях, которые в течение января 2024 заключили контракт с Национальной службой здоровья.

По статистике количество бесплодных пар в Украине стабильно увеличивается. Современная жизнь существенно снижает качество репродуктивных функций украинцев. И если раньше эту проблему решали исключительно за частные средства, то теперь мы предоставляем возможность воспользоваться услугами по безвозмездному лечению бесплодия.

– сообщили в Минздраве.

Заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров отметил, что это решение подарит Украине более 10 тысяч маленьких граждан ежегодно.

К слову, аптеки и аптечные пункты в помещениях или на территории медучреждений обяжут заключить договор с НСЗУ . Благодаря этому договору пациенты смогут получать там лекарственные препараты по программе Доступное лекарство безвозмездно или с незначительной доплатой.