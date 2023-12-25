Відповідне рішення прийняв уряд. Уточнюють, що досить часто аптеки в медзакладах не мають таких договорів.

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Пацієнт не може отримати в таких аптеках призначені лікарем препарати за програмою реімбурсації. Ми вирішуємо це питання,

– сказав міністр Віктор Ляшко.

Довідка. в Україні близько 14 тисяч аптек уже мають відповідний договір із НСЗУ. Станом на зараз їм виплатили майже 8 мільярдів гривень.

Більше про програму

Понад 4,43 мільйона пацієнтів отримали препарати за програмою Доступні ліки.

Щороку до переліку препаратів у цій програмі додаються нові. На сьогодні він містить понад 500 лікарських засобів для лікування найпоширеніших захворювань, а також медвироби.

Національна служба здоров'я України з 1 квітня 2019 року за програмою реімбурсації відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом.