Медичні поради та рекомендації, які засновані на методах недоказової бази або застарілих методах, можуть мати серйозні наслідки для здоров'я та життя. На жаль, не всі медичні працівники дотримуються принципів доказової медицини та слідкують за новаціями та змінами в протоколах лікування.

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Як зрозуміти, що лікар дотримується доказової медицини

Список критеріїв, за якими можна визначити, чи дотримується ваш лікар принципів доказової медицини:

Наполягає на вакцинації, а не відмовляє вас від неї, та інформує про можливі додаткові щеплення; Не призначає "підготовку" до вакцинації у вигляді антиалергічних препаратів, додаткових аналізів або імунограм; Вміє відрізнити грип від застуди; Лікує антибіотиками тільки підтверджену БАКТЕРІАЛЬНУ інфекцію, а не ГРВІ або "червоне горло" і не призначає ліки "для перестраховки"; Не рекомендує детокси, очищення печінки, жовчного міхура "від шлаків"; Не радить знижувати температуру, якщо вона нижче 38 – 38,5 градусів за Цельсієм; Наголошує на важливості грудного вигодовування; Не призначає гомеопатію або імуностимулятори "для профілактики" або "для підвищення імунітету"; Знає, що дієта для жінки під час лактації не потрібна, і не дає рекомендацій на кшталт "не їжте червоного", "не пийте каву", "їжте за двох"; Пояснює, що не потрібно пити вітаміни протягом всього року для профілактики, а важливо здорово і збалансовано харчуватись; Консультує і направляє до психолога/психотерапевта при необхідності; Не призначає інгаляції розчинами, які не призначені для цього; Призначає тільки ліки із доведеною ефективністю; Лікує паразитарні інфекції на основі лабораторного підтвердження або за показаннями для профілактики (як у випадку власників собак); Може зрозуміло пояснити тактику лікування і необхідність того чи іншого призначення.

У МОЗ наголосили, якщо ви незадоволені своїм сімейним лікарем або педіатром вашої дитини, ви маєте право в будь-який час підписати декларацію з іншим медичним працівником.