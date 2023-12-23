Медицинские советы и рекомендации, основанные на методах недоказательной базы или устаревших методах, могут иметь серьезные последствия для здоровья и жизни. К сожалению, не все медицинские работники соблюдают принципы доказательной медицины и следят за новациями и изменениями в протоколах лечения.
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Как понять, что врач придерживается доказательной медицины
Список критериев, по которым можно определить, придерживается ли ваш врач принципов доказательной медицины:
- Настаивает на вакцинации, а не отказывает вас от нее и информирует о возможных дополнительных прививках;
- Не назначает подготовку к вакцинации в виде антиаллергических препаратов, дополнительных анализов или иммунограмм;
- Умеет отличить грипп от простуды;
- Лечит антибиотиками только подтвержденную БАКТЕРИАЛЬНУЮ инфекцию, а не ОРВИ или "красное горло" и не назначает лекарство "для перестраховки";
- Не рекомендует детокси, очищение печени, желчного пузыря "от шлаков";
- Не рекомендует понижать температуру, если она ниже 38 – 38,5 градусов по Цельсию;
- Подчеркивает важность грудного вскармливания;
- Не назначает гомеопатию или иммуностимулятор "для профилактики" или "для повышения иммунитета";
- Знает, что диета для женщины во время лактации не нужна, и не дает рекомендаций типа "не ешьте красного", "не пейте кофе", "ешьте за двоих";
- Объясняет, что не нужно пить витамины в течение всего года для профилактики, важно здорово и сбалансированно питаться;
- Консультирует и направляет к психологу/психотерапевту при необходимости;
- Не назначает ингаляции растворами, не предназначенными для этого;
- Назначает только лекарство с доказанной эффективностью;
- Лечит паразитарные инфекции на основе лабораторного подтверждения или показания для профилактики (как в случае владельцев собак);
- Может ясно объяснить тактику лечения и необходимость того или иного назначения.
В Минздраве отметили, если вы недовольны своим семейным врачом или педиатром вашего ребенка, вы вправе в любое время подписать декларацию с другим медицинским работником.