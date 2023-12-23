Медицинские советы и рекомендации, основанные на методах недоказательной базы или устаревших методах, могут иметь серьезные последствия для здоровья и жизни. К сожалению, не все медицинские работники соблюдают принципы доказательной медицины и следят за новациями и изменениями в протоколах лечения.

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Как понять, что врач придерживается доказательной медицины

Список критериев, по которым можно определить, придерживается ли ваш врач принципов доказательной медицины:

Настаивает на вакцинации, а не отказывает вас от нее и информирует о возможных дополнительных прививках; Не назначает подготовку к вакцинации в виде антиаллергических препаратов, дополнительных анализов или иммунограмм; Умеет отличить грипп от простуды; Лечит антибиотиками только подтвержденную БАКТЕРИАЛЬНУЮ инфекцию, а не ОРВИ или "красное горло" и не назначает лекарство "для перестраховки"; Не рекомендует детокси, очищение печени, желчного пузыря "от шлаков"; Не рекомендует понижать температуру, если она ниже 38 – 38,5 градусов по Цельсию; Подчеркивает важность грудного вскармливания; Не назначает гомеопатию или иммуностимулятор "для профилактики" или "для повышения иммунитета"; Знает, что диета для женщины во время лактации не нужна, и не дает рекомендаций типа "не ешьте красного", "не пейте кофе", "ешьте за двоих"; Объясняет, что не нужно пить витамины в течение всего года для профилактики, важно здорово и сбалансированно питаться; Консультирует и направляет к психологу/психотерапевту при необходимости; Не назначает ингаляции растворами, не предназначенными для этого; Назначает только лекарство с доказанной эффективностью; Лечит паразитарные инфекции на основе лабораторного подтверждения или показания для профилактики (как в случае владельцев собак); Может ясно объяснить тактику лечения и необходимость того или иного назначения.

В Минздраве отметили, если вы недовольны своим семейным врачом или педиатром вашего ребенка, вы вправе в любое время подписать декларацию с другим медицинским работником.