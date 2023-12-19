Що робити при важких опіках

Допомога при опіку залежить від його виду, розміру та важкості. Потрібно зателефонувати у швидку, якщо опіки серйозні, глибокі, понад 8 сантиметрів у діаметрі, або якщо вони покривають руки, ступні, обличчя, пах, сідниці, суглоб і виглядають обвугленими.

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До прибуття швидкої допомоги потрібно захистити людину, від джерела високої температури. При хімічних опіках треба спробувати обережно видалити хімікат і будь-який забруднений одяг і промити уражену ділянку великою кількістю чистої води.

Якщо людина не дихає, розпочати штучну вентиляцію легень, якщо знаєте. Алгоритм дій при важких опіках:

При важких опіках потрібно зняти з постраждалого прикрасу, ремені та прибрати одяг навколо обпалених ділянок та шиї. На місце опіку слід накласти вологу прохолодну пов'язку або чисту тканину. Великі та важкі опіки не можна занурювати у воду, інакше може настати переохолодження. Переконайтеся, що людина зігріта, наприклад, накрита ковдрою, при цьому бажано підняти область, що обгоріла, вище рівня серця. Якщо обличчя чи очі обпалені, потрібно якнайбільше сидіти, а не лежати. Це допоможе зменшити набряк.

Що робити при легких опіках

Опік не вимагає невідкладної допомоги, якщо його розмір не більше 8 см у діаметрі, а на шкірі є лише поверхневе почервоніння та пухирці.

Що не можна робити

Не використовуйте лід або воду з льодом, сильний холод може пошкодити тканини. Також не можна наносити креми, пантенол або жирні речовини, наприклад, олію, оскільки від них може початися інфекція. Без призначення лікаря не можна застосовувати антибіотики місцевої дії.

Зрештою, не потрібно мочитися на опік або прикладати примочки із сечею. Зняти будь-який одяг або прикрасу, яку носять поряд з обпаленою ділянкою шкіри. Але не можна видаляти нічого, що прилипло до шкіри. Та не проколювати пухирі, оскільки вони захищають від інфекції.

Якщо пухир лусне, потрібно промити уражене місце водою, прикласти стерильну марлеву серветку. Вона не пропускає повітря, зменшує біль та захищає шкіру.

Що треба зробити

Щоб надати першу допомогу при легких опіках, потрібно охолодити опік прохолодною або теплою проточною водою протягом 20 хвилин.Прийміть знеболювальні, наприклад, парацетамол або ібупрофен.

Після того, як опік зажив, потрібно захищати ушкоджену шкіру від сонця, закривати її одягом або наносити водостійкий протисонцевий крем широкого спектра дії SPF 30 або вище. Це допоможе звести до мінімуму утворення рубців, оскільки почервоніння від опіку іноді зберігається кілька тижнів.