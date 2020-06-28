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Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
26 червня , 16:02 Сезон кліщів: що таке хвороба Лайма, як захиститися і діяти в екстрених випадках
Юліана Вінтюк
Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
25 червня , 16:16 Вітиліго: що це, чому виникає, симптоми та лікування
Олександр Бевза
В Україні 917 нових випадків COVID-19 за добу: статистика
09:10, сьогодні В Україні 917 нових випадків COVID-19 за добу: статистика
Новини про коронавірус 27 червня: загроза посилення карантину, новий спалах у США
06:07, сьогодні Новини про коронавірус 27 червня: загроза посилення карантину, новий спалах у США
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В Україні вже 42 065 хворих на коронавірус COVID-19
08:54, 27 червня В Україні вже 42 065 хворих на коронавірус COVID-19
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