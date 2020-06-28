В Україні 917 нових випадків COVID-19 за добу: статистика

Станом на 28 червня в Україні виявили 917 нових випадків інфікування коронавірусною інфецією. Всього з початку епідемії захворювання підтвердили у 42 982 людей.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення пандемії коронавірусу.

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Зауважимо, загальна кількість зафіксованих випадків в Україні – 42 982. Однак на сьогодні хворіють 23 152 осіб (активні випадки).

Антирейтинг областей знову очолила Львівщина – 173 нових випадків, загальна кількість з початку епідемії – 5 177. Крім того, станом на 28 червня, у Львівській області найбільша кількість активних випадків – хворіють 4 303 людей.

За минулу добу підтверджено 19 нових летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом. Найбільше смертей зафіксовано на Львівщині – 6.

Одужали 233 людини, всього з початку пандемії 18 934 пацієнтів подолали інфекцію.

Кількість випадків COVID-19 в областях України