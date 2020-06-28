В Україні 917 нових випадків COVID-19 за добу: статистика
Станом на 28 червня в Україні виявили 917 нових випадків інфікування коронавірусною інфецією. Всього з початку епідемії захворювання підтвердили у 42 982 людей.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення пандемії коронавірусу.
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Зауважимо, загальна кількість зафіксованих випадків в Україні – 42 982. Однак на сьогодні хворіють 23 152 осіб (активні випадки).
Антирейтинг областей знову очолила Львівщина – 173 нових випадків, загальна кількість з початку епідемії – 5 177. Крім того, станом на 28 червня, у Львівській області найбільша кількість активних випадків – хворіють 4 303 людей.
За минулу добу підтверджено 19 нових летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом. Найбільше смертей зафіксовано на Львівщині – 6.
Одужали 233 людини, всього з початку пандемії 18 934 пацієнтів подолали інфекцію.
Кількість випадків COVID-19 в областях України
- Львівська область – 5177 (+173)
- Київ – 4935 (+69)
- Чернівецька область – 4686 (+55)
- Рівненська область – 3568 (+93)
- Закарпатська область – 2726 (+86)
- Київська область – 2506 (+37)
- Івано-Франківська область – 2300 (+47)
- Волинська область – 2228 (+67)
- Харківська область – 2082 (+36)
- Тернопільська область – 1893 (+17)
- Вінницька область – 1833 (+22)
- Одеська область – 1601 (+34)
- Житомирська область – 1396 (+25)
- Дніпропетровська область – 1087
- Хмельницька область – 791 (+14)
- Кіровоградська область – 646 (+4)
- Черкаська область – 642 (+7)
- Запорізька область – 568 (+3)
- Чернігівська область – 526 (+7)
- Донецька область – 479 (+64)
- Миколаївська область – 436 (+44)
- Полтавська область – 310 (+1)
- Сумська область – 295 (+8)
- Херсонська область – 191
- Луганська область – 80 (+4)