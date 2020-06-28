В Украине 917 новых случаев COVID-19 за сутки: количество больных достигло около 43 тысяч
По состоянию на 28 июня в Украине обнаружили 917 новых случаев инфицирования коронавирусной инфецией. Всего от начала эпидемии заболевание подтвердили у 42 982 человек.
Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса.
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Важно, общее количество зафиксированных случаев в Украине – 42 982. Однако на сегодня болеют 23 152 человека (активные случаи).
Антирейтинг областей вновь возглавила Львовская область – 173 новых случаев, общее количество от начала эпидемии – 5 177. Кроме того, по состоянию на 28 июня, во Львовской области наибольшее количество активных случаев – болеют 4 303 человека.
За минувшие сутки подтверждены 19 новых летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего смертей зафиксированы на Львовщине – 6.
Выздоровели 233 человека, всего от начала пандемии 18 934 пациента преодолели инфекцию.
Количество случаев COVID-19 в областях Украины
- Львовская область – 5 177 (+173)
- Киев – 4 935 (+69)
- Черновицкая область – 4 686 (+55)
- Ровненская область – 3 568 (+93)
- Закарпатская область – 2 726 (+86)
- Киевская область – 2 506 (+37)
- Ивано-Франковская область – 2 300 (+47)
- Волынская область – 2 228 (+67)
- Харьковская область – 2 082 (+36)
- Тернопольская область – 1 893 (+17)
- Винницкая область – 1 833 (+22)
- Одесская область – 1 601 (+34)
- Житомирская область – 1 396 (+25)
- Днепропетровская область – 1 087
- Хмельницкая область – 791 (+14)
- Кировоградская область – 646 (+4)
- Черкасская область – 642 (+7)
- Запорожская область – 568 (+3)
- Черниговская область – 526 (+7)
- Донецкая область – 479 (+64)
- Николаевская область – 436 (+44)
- Полтавская область – 310 (+1)
- Сумская область – 295 (+8)
- Херсонская область – 191
- Луганская область – 80 (+4)