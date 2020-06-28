В Украине 917 новых случаев COVID-19 за сутки: количество больных достигло около 43 тысяч

По состоянию на 28 июня в Украине обнаружили 917 новых случаев инфицирования коронавирусной инфецией. Всего от начала эпидемии заболевание подтвердили у 42 982 человек.

Новые данные опубликованы в Системе мониторинга распространения пандемии коронавируса.

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Важно, общее количество зафиксированных случаев в Украине – 42 982. Однако на сегодня болеют 23 152 человека (активные случаи).

Антирейтинг областей вновь возглавила Львовская область – 173 новых случаев, общее количество от начала эпидемии – 5 177. Кроме того, по состоянию на 28 июня, во Львовской области наибольшее количество активных случаев – болеют 4 303 человека.

За минувшие сутки подтверждены 19 новых летальных случаев от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего смертей зафиксированы на Львовщине – 6.

Выздоровели 233 человека, всего от начала пандемии 18 934 пациента преодолели инфекцию.

Количество случаев COVID-19 в областях Украины