Нове дослідження показало, що залишки тютюнового диму на одязі можуть підвищувати біомаркери, пов'язані із запаленням, імітуючи механізми шкірних захворювань.

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Нове дослідження тютюнового диму

В експерименті взяло участь 10 некурців у віці від 22 до 45 років: дослідники попросили кожного з них протягом трьох годин носити одяг, просочений тютюновим димом. Їм також була поставлена ​​умова – проводити 15 хвилин на біговій доріжці щогодини, щоб більше часток тютюнового диму потрапляло в організм через шкіру з потом.

Після взяття зразків крові та сечі команда виявила, що біомаркери, які вказують на окисне пошкодження ДНК, були підвищені. Також було виявлено зміни у рівнях білків у крові. На додаток, ці зміни зберігалися до 22 години після експерименту. Такі реакції не були зафіксовані, коли ті ж 10 учасників носили чистий одяг.

Тютюновий дим може завдавати шкоди через шкіру

Наш експеримент із впливом тютюнового диму з одягу не викликав подразнення шкіри, проте маркери, пов'язані з ранньою стадією активації контактного дерматиту, псоріазу та інших шкірних захворювань, були підвищені,

– сказав автор дослідження Шейн Сакамакі-Чінг.

Хоча ні в кого з учасників дослідження не було виявлено змін у стані шкіри або загального здоров'я, ранні ознаки негативних реакцій організму на тютюн у такому вигляді вже є і вимагають подальшого вивчення.

Дослідники припускають, що шкіра може мати найбільший ризик впливу тютюнового диму, тому що це найбільший орган, який у нас є.