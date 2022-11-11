Новое исследование показало, что остатки табачного дыма на одежде могут повышать биомаркеры, связанные с воспалением, имитируя механизмы кожных заболеваний.

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Новое исследование табачного дыма

В эксперименте приняло участие 10 некурящих в возрасте от 22 до 45 лет: исследователи попросили каждого из них в течение трех часов носить одежду, пропитанную табачным дымом. Им также было поставлено условие – проводить 15 минут на беговой дорожке каждый час, чтобы больше частиц табачного дыма попадало в организм через кожу с потом.

После взятия образцов крови и мочи команда обнаружила, что биомаркеры, указывающие на окислительное повреждение ДНК, были повышены. Также выявились изменения в уровнях белков в крови. Кроме того, эти изменения сохранялись до 22 часов после эксперимента. Такие реакции не были зафиксированы, когда те же 10 участников носили чистую одежду.

Табачный дым может наносить вред через кожу.

Наш эксперимент с влиянием табачного дыма из одежды не вызывал раздражения кожи, однако маркеры, связанные с ранней стадией активации контактного дерматита, псориаза и других кожных заболеваний, были повышены,

– сказал автор исследования Шейн Сакамаки-Чинг.

Хотя ни у кого из участников исследования не были обнаружены изменения в состоянии кожи или общего здоровья, ранние признаки негативных реакций организма на табак в таком виде уже есть и требуют дальнейшего изучения.

Исследователи предполагают, что кожа может иметь наибольший риск влияния табачного дыма, потому что это самый большой орган, который у нас есть.