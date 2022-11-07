Ученые из Центра исследований табака Американской кардиологической ассоциации показали, что курение многократных электронных сигарет или POD-систем приводит к опасному влиянию летучих органических соединений на сердечно-сосудистую систему, сравнимую с курением обычных сигарет.

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Летучие органические соединения (ЛОС) являются большой группой веществ, содержащихся во многих моющих средствах, красках, сигаретах, выхлопных газах, пестицидах и т.д. Их влияние на здоровье варьируется от крайне опасного к не имеющему особых последствий. В том числе ЛОС присутствует в многоразовых электронных сигаретах на основе POD-систем. Эти устройства набирают все большую популярность, однако долгосрочные последствия их применения пока не известны.

Новое исследование курения

Ученые провели масштабное исследование, чтобы оценить влияние электронных сигарет на здоровье сердца. В нем приняли участие люди от 18 до 45 лет без сердечно-сосудистых заболеваний или факторов риска. Около 45% участников использовали электронные сигареты, 20% курили обычные сигареты, а 35% сообщили, что вообще не имеют вредной привычки.

Авторы оценили функционирование артерий и вен участников, наблюдая за расширением плечевой артерии в ответ на увеличение кровотока до и через 30 минут с момента курения. Артериальное давление и частота сердечных сокращений измеряли через 10 минут после того, как участники курили. Уровни ЛОС оценили по анализу мочи через час после курения.

Электронные папиросы вредны для сердца

Как показали результаты, у людей, использующих электронные сигареты, произошло нарушение состояния кровеносных сосудов, аналогичное тому, которое возникало у курильщиков обычных сигарет. У всех курильщиков артериальное давление было в среднем на 8% выше, чем у некурящих. Они также показывали повышенную частоту сердечных сокращений. Возросшие уровни ЛОС в анализах курильщиков были связаны с изменениями в показателях здоровья сосудов, в том числе с ослаблением тонуса артерий, необходимого для здорового кровообращения.

Таким образом, использование электронных сигарет оказывает долгосрочное и краткосрочное влияние на сердечно-сосудистую систему здоровых молодых людей — даже тех, кто ни разу не пробовал обычные сигареты и курил только электронные.