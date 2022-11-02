Новое исследование курения

В этой работе ученые смогли опровергнуть распространенное среди врачей мнение, что люди, выкуривающие менее 10 сигарет в день, слабо зависят от никотина.

Также на тему: Красное мясо оказалось не таким вредным, как считалось

Новое исследование показывает, что многие легкие курильщики, включая тех, кто не курит каждый день, могут зависеть от сигарет,

– рассказал автор исследования Джонатан Фаулдс.

Ученые включили в исследование данные более 6700 курильщиков из базы Национальных институтов здоровья. Все участники прошли полное обследование на никотиновую зависимость (расстройство, связанное с употреблением табака) на основании 11 диагностических критериев.

Когда возникает зависимость от сигарет

Определенную степень зависимости от никотина – от легкого до тяжелого – авторы исследования обнаружили у 85% участников. От никотина оказались зависимыми около двух третей людей, которые выкуривали от одной до четырех сигарет в день, и четверть курящих не каждый день.

Тяжесть зависимости (она определяется количеством диагностических критериев, которым отвечает человек) была связана с количеством выкуриваемых сигарет. Среднюю или тяжелую зависимость обнаружили у 74% людей, которые выкуривают 21 сигарету в день и более, и у 35% выкуривающих от одной до четырех сигарет.

Авторы отмечают, что расстройство, связанное с употреблением табака, распространено шире, чем принято считать. Врачи часто ориентируются только на количество курящих пациентов сигарет. Поэтому многие люди с зависимостью от никотина остаются без внимания здравоохранения.