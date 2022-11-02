Нове дослідження куріння

У цій роботі вчені змогли спростувати поширену серед лікарів думку, що люди, які викурюють менше 10 цигарок на день, слабо залежать від нікотину.

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Нове дослідження показує, що багато легких курців, включаючи тих, хто не курить щодня, можуть залежати від сигарет,

– розповів автор дослідження Джонатан Фаулдс.

Вчені включили у дослідження дані понад 6700 курців із бази Національних інститутів здоров'я. Усі учасники пройшли повне обстеження на нікотинову залежність (розлад, пов'язаний із вживанням тютюну) на підставі 11 діагностичних критеріїв.

Коли виникає залежність від сигарет

Певний ступінь залежності від нікотину – від легкого до тяжкого – автори дослідження виявили у 85% учасників. Від нікотину опинилися залежними близько двох третин людей, які викурювали від однієї до чотирьох цигарок на день, і чверть тих, хто курить не щодня.

Тяжкість залежності (вона визначається кількістю діагностичних критеріїв, яким відповідає людина) була пов'язана з кількістю сигарет, що викурюються. Середню або важку залежність виявили у 74% людей, які викурюють 21 сигарету на день і більше, і у 35% тих, хто викурює від однієї до чотирьох сигарет.

Автори наголошують, що розлад, пов'язаний із вживанням тютюну, поширений ширше, ніж заведено вважати. Лікарі часто орієнтуються лише на кількість цигарок, які викурюють пацієнти. Тому багато людей із залежністю від нікотину залишаються поза увагою охорони здоров'я.