У серпні 2020 року в Україні зареєстровано 1 194 випадки туберкульозу, з них – 960 нових випадків захворювання.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я України у фейсбуці.

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У серпні 2020 року в Україні зареєстровано 1 194 випадки туберкульозу. Зокрема:

960 нових випадків захворювання;

234 пацієнти з рецидивом;

27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;

64 пацієнти, які розпочали повторне лікування;

1 випадок з невідомою історією попереднього лікування;

35 інших випадків.

Загалом у серпні 2020 року від туберкульозу лікувалися 14 183 людини, у липні — 15 219 людей.



Туберкульоз в Україні: скільки випадків підтвердили у серпні / Інфографіка ЦГЗ

Що таке туберкульоз

Туберкульоз – це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу. Захворювання передається переважно повітряно-крапельним шляхом.

У 90% випадків туберкульоз вражає легені. Однак, це захворювання може ушкодити нирки, хребет, мозок, лімфатичні вузли, кишківник, шкірні покриви, статеві органи тощо. Ця бактерія є стійкою до умов навколишнього середовища.



Симптоми туберкульозу