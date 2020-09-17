Туберкульоз в Україні: скільки випадків підтвердили у серпні
У серпні 2020 року в Україні зареєстровано 1 194 випадки туберкульозу, з них – 960 нових випадків захворювання.
Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я України у фейсбуці.
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У серпні 2020 року в Україні зареєстровано 1 194 випадки туберкульозу. Зокрема:
- 960 нових випадків захворювання;
- 234 пацієнти з рецидивом;
- 27 пацієнтів, які відновили лікування після перерви;
- 64 пацієнти, які розпочали повторне лікування;
- 1 випадок з невідомою історією попереднього лікування;
- 35 інших випадків.
Загалом у серпні 2020 року від туберкульозу лікувалися 14 183 людини, у липні — 15 219 людей.
Туберкульоз в Україні: скільки випадків підтвердили у серпні / Інфографіка ЦГЗ
Що таке туберкульоз
Туберкульоз – це інфекційне захворювання, збудником якого є мікобактерія туберкульозу. Захворювання передається переважно повітряно-крапельним шляхом.
У 90% випадків туберкульоз вражає легені. Однак, це захворювання може ушкодити нирки, хребет, мозок, лімфатичні вузли, кишківник, шкірні покриви, статеві органи тощо. Ця бактерія є стійкою до умов навколишнього середовища.